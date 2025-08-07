Названы 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч»
- 7.08.2025, 22:17
Главными фаворитами на получение почетной награды считаются Усман Дембеле и Ламин Ямаль.
Французский журнал France Football назвал 30 игроков, по итогам сезона-2024/25 претендующих на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе – «Золотой мяч».
Вот список:
Усман Дембеле (ПСЖ/Франция),
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Италия),
Джуд Беллингем (Реал/Англия),
Дезире Дуэ (ПСЖ/Франция),
Дензел Дюмфрис (Интер/Нидерланды),
Серу Гирасси (Боруссия Д/Гвинея),
Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия),
Виктор Дьекереш (Арсенал/Швеция),
Ашраф Хакими (ПСЖ/Марокко),
Харри Кейн (Бавария/Англия),
Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия),
Роберт Левандовски (Барселона/Польша),
Алекс Макаллистер (Ливерпуль/Аргентина),
Лаутаро Мартинес (Интер/Аргентина),
Скотт Мактоминей (Наполи/Шотландия),
Килиан Мбаппе (Реал/Франция),
Нуну Мендеш (ПСЖ/Португалия),
Жоау Невеш (ПСЖ/Португалия),
Педри (Барселона/Испания),
Коул Палмер (Челси/Англия),
Майкл Олисе (Бавария/Франция),
Рафинья (Барселона/Бразилия),
Деклан Райс (Арсенал/Англия),
Фабиан Руис (ПСЖ/Испания),
Вирджил ван Дейк (Ливерпуль/Нидерланды),
Винисиус (Реал/Бразилия),
Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет),
Флориан Вирц (Ливерпуль/Германия),
Витинья (ПСЖ/Португалия),
Ламин Ямаль (Барселона/Испания).
Голосование журналистов продлится до конца августа, а победитель будет назван в ходе специальной церемонии в Париже, которая пройдет 22 сентября. Главными претендентами на почетный приз считаются Усман Дембеле и Ламин Ямаль.