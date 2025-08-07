закрыть
Названы 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч»

  • 7.08.2025, 22:17
Главными фаворитами на получение почетной награды считаются Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

Французский журнал France Football назвал 30 игроков, по итогам сезона-2024/25 претендующих на самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе – «Золотой мяч».

Вот список:

Усман Дембеле (ПСЖ/Франция),

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Италия),

Джуд Беллингем (Реал/Англия),

Дезире Дуэ (ПСЖ/Франция),

Дензел Дюмфрис (Интер/Нидерланды),

Серу Гирасси (Боруссия Д/Гвинея),

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити/Норвегия),

Виктор Дьекереш (Арсенал/Швеция),

Ашраф Хакими (ПСЖ/Марокко),

Харри Кейн (Бавария/Англия),

Хвича Кварацхелия (ПСЖ/Грузия),

Роберт Левандовски (Барселона/Польша),

Алекс Макаллистер (Ливерпуль/Аргентина),

Лаутаро Мартинес (Интер/Аргентина),

Скотт Мактоминей (Наполи/Шотландия),

Килиан Мбаппе (Реал/Франция),

Нуну Мендеш (ПСЖ/Португалия),

Жоау Невеш (ПСЖ/Португалия),

Педри (Барселона/Испания),

Коул Палмер (Челси/Англия),

Майкл Олисе (Бавария/Франция),

Рафинья (Барселона/Бразилия),

Деклан Райс (Арсенал/Англия),

Фабиан Руис (ПСЖ/Испания),

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль/Нидерланды),

Винисиус (Реал/Бразилия),

Мохамед Салах (Ливерпуль/Египет),

Флориан Вирц (Ливерпуль/Германия),

Витинья (ПСЖ/Португалия),

Ламин Ямаль (Барселона/Испания).

Голосование журналистов продлится до конца августа, а победитель будет назван в ходе специальной церемонии в Париже, которая пройдет 22 сентября. Главными претендентами на почетный приз считаются Усман Дембеле и Ламин Ямаль.

