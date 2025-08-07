Зеленский: Путин боится санкций со стороны США 1 7.08.2025, 22:29

1,240

Ультиматум Трампа напугал диктатора РФ.

Россия боится санкций со стороны США, которые американский президент Дональд Трамп пообещал ввести, если Россия не согласится на мир с Украиной до 8 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций США», – сказал он.

Президент также подчеркнул, что справедливо, чтобы Украина участвовала в переговорах.

«Война России против Украины, против нашей независимости, как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч лидеров, в частности, трехсторонний формат, мы вчера подробно обсудили», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за открытость к поиску решений и выразил уверенность в том, что войну в Украине можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть «очень взвешенными».

