7 августа 2025, четверг, 23:18
Зеленский: Путин боится санкций со стороны США

  • 7.08.2025, 22:29
  • 1,240
Зеленский: Путин боится санкций со стороны США

Ультиматум Трампа напугал диктатора РФ.

Россия боится санкций со стороны США, которые американский президент Дональд Трамп пообещал ввести, если Россия не согласится на мир с Украиной до 8 августа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций США», – сказал он.

Президент также подчеркнул, что справедливо, чтобы Украина участвовала в переговорах.

«Война России против Украины, против нашей независимости, как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч лидеров, в частности, трехсторонний формат, мы вчера подробно обсудили», – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Трампа за открытость к поиску решений и выразил уверенность в том, что войну в Украине можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть «очень взвешенными».

