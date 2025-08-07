закрыть
7 августа 2025, четверг
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

  • 7.08.2025, 22:54
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Что обсуждали.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого выразил поддержку установлению режима прекращения огня и началу переговоров о долгосрочном мире. Об этом Макрон написал в социальной сети X.

«У меня состоялась длительная беседа с президентом Зеленским и несколькими европейскими лидерами относительно событий последних нескольких часов. Я подтвердил президенту Украины полную поддержку Франции установлению режима прекращения огня с целью начала переговоров о прочном и долгосрочном решении», — заявил Макрон.

Ранее днем 7 августа Зеленский также сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Франции. По словам Зеленского, он изложил Макрону свое видение беседы с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами, состоявшегося накануне. Также президент Украины договорился обсудить с Макроном итоги переговоров с лидерами других стран.

