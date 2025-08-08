США удвоили до $50 млн награду за сведения против одного из друзей Лукашенко

США удвоили до $50 млн награду за сведения против одного из друзей Лукашенко2
- 8.08.2025, 9:09
- 3,830
За нарушение американских законов о наркотиках.
Госдепартамент и Министерство юстиции США увеличили вознаграждение до 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение американских законов о наркотиках, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
По словам чиновника, на протяжении более десяти лет Мадуро возглавляет наркогруппировку «Картель Солнц» (Cartel de los Soles), который занимается поставками наркотиков в США. 25 июля 2025 года Министерство финансов США объявило «Картель Солнц» террористической организацией с международным статусом.
— Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности, — добавила генпрокурор США Пэм Бонди.
Предыдущая награда за информацию против Мадуро в размере 25 млн долларов была установлена в январе.
Напомним, по данным венесуэльских властей, за переизбрание Мадуро на третий срок в июле 2024 года проголосовало около 51% избирателей, принявших участие в выборах. Однако независимые наблюдения показали, что более половины избирателей отдали голоса оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу. Страну охватили массовые протесты, а значительная часть мирового сообщества, включая большинство соседей Венесуэлы по Латинской Америке, не признала официально объявленные результаты выборов.
На следующий день после президентских выборов в Венесуэле Александр Лукашенко поздравил с победой Николаса Мадуро.