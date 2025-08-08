США удвоили до $50 млн награду за сведения против одного из друзей Лукашенко 2 8.08.2025, 9:09

3,830

Николас Мадуро

За нарушение американских законов о наркотиках.

Госдепартамент и Министерство юстиции США увеличили вознаграждение до 50 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение американских законов о наркотиках, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

По словам чиновника, на протяжении более десяти лет Мадуро возглавляет наркогруппировку «Картель Солнц» (Cartel de los Soles), который занимается поставками наркотиков в США. 25 июля 2025 года Министерство финансов США объявило «Картель Солнц» террористической организацией с международным статусом.

— Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности, — добавила генпрокурор США Пэм Бонди.

Предыдущая награда за информацию против Мадуро в размере 25 млн долларов была установлена в январе.

Напомним, по данным венесуэльских властей, за переизбрание Мадуро на третий срок в июле 2024 года проголосовало около 51% избирателей, принявших участие в выборах. Однако независимые наблюдения показали, что более половины избирателей отдали голоса оппозиционному кандидату Эдмундо Гонсалесу. Страну охватили массовые протесты, а значительная часть мирового сообщества, включая большинство соседей Венесуэлы по Латинской Америке, не признала официально объявленные результаты выборов.

На следующий день после президентских выборов в Венесуэле Александр Лукашенко поздравил с победой Николаса Мадуро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com