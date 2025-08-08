Части минчан пересчитают плату за горячую воду
- 8.08.2025, 10:33
- 1,042
Некоторым могут вернуть деньги.
Некоторым категориям жителей многоквартирных домов проведут перерасчет платы за отдельные виды жилищно-коммунальных услуг, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как пояснил директор филиала «Единый расчетно-справочный центр города Минска» Мингорисполкома Олег Поскробко, это касается жителей домов, не оборудованных групповыми приборами учета расхода тепловой энергии из-за технической невозможности их установить.
В основном это малоэтажная застройка, в Минске таких зданий – чуть более двух сотен.
Для жителей таких домов введен особый подход при начислении платы за отопление и горячее водоснабжение.
«Для расчета платы за теплоснабжение берется средний норматив расхода тепловой энергии. Он определяется на основании данных о расходе теплоэнергии в домах, оборудованных приборами учета, за предшествующий отопительный сезон», – пояснил Поскробко.
Затем производится перерасчет с учетом новых нормативов потребления. Их в течение прошедшего отопительного периода ежемесячно устанавливали на основании фактических данных о расходе тепла в домах с приборами учета.
Алгоритм расчета платы за услугу горячего водоснабжения аналогичен, только перерасчет проводят не в мае, как с отоплением, а в сентябре.
В какую сторону делается перерасчет, в случае с отоплением часто зависит от погодных условий. Чем холоднее зимой, тем больше жилфонд расходует тепла и тем дороже оно обходится.
Однако в последние годы зимы с каждым разом становятся все теплее предыдущих. Как следствие, названные категории собственников в результате перерасчета остаются в плюсе.
Так, в 2024 году для стандартной двухкомнатной квартиры площадью 48 м² возврат средств составил около Br15.