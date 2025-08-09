Экономика России в стагнации 9.08.2025, 2:50

Кремль может прибегнуть к неожиданному решению.

Сейчас российская экономика находится в стагнации. Сейчас дефицит бюджета составляет 4, 2 триллиона рублей. Это намного больше, чем планировалось по итогам года – 3,8 триллиона рублей.

В то же время в фонде национального благосостояния России осталось всего до 2,7 триллиона рублей. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил «24 Каналу», что россиянам не будет из чего покрывать бюджет.

- В 2023 году они уже обращались к китайцам по поводу получения кредита на покрытие дефицита бюджета. Тогда Пекин им отказал. Оценивая риторику сегодняшнего Китая, не удивлюсь, если КНР даст им эти деньги в 2025 году, – предположил он.

Каким может быть решение Путина по мобилизации?

Олег Пендзин отметил, что российская экономика уже вышла в стагнацию. Например, в первый и второй квартал 2025 года у них теоретически был небольшой рост. В третьем квартале, даже по оценкам российских провластных экономистов, у них нулевой рост.

- По результатам 2025 года, у них ожидается рост примерно на уровне 0,5%. То есть это статистическая погрешность. По сути российская экономика вошла в стагнацию. Это чрезвычайно сложная ситуация для любой экономики, – подчеркнул он.

Несмотря на все экономические трудности ВПутин продолжает бросать россиян на фронт в Украину. Если Китай даст России деньги, то Кремль и дальше продолжит это делать без проблем.

- В 2022 году Путин попытался провести частичную мобилизацию. Общество очень негативно отреагировало. Тогда более 1,5 миллиона россиян покинули территорию России. Он вынес определенные выводы из этого процесса и перевел наполнение российской через механизм подписания контрактов, – сказал Пендзин.

Для того, чтобы привлечь россиян в контрактную армию, Путин пошел на очень большие выплаты. На сегодня она составляет в среднем до 2,5 миллионов российских рублей. Это примерно 25 – 30 тысяч долларов единовременной выплаты при подписании контракта. Это колоссальные деньги для россиян. С другой стороны, это очень большое бремя для российского бюджета.

По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба, сейчас Путин может прибегнуть к частичной мобилизации в России, если будет не хватать средств для контрактников. Это окончательно расшатает внутреннюю ситуацию в России, но это вполне возможный путь.

