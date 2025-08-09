В Боровлянах трехлетняя девочка отравилась газом
- 9.08.2025, 6:00
Накануне в квартире проводилась замена газового счетчика.
В Боровлянах Минского района трехлетняя девочка отравилась природным газом. Девочку доставили в детскую областную больницу, проводится проверка, сообщает БелТА.
Накануне утром в квартире, где проживает семья, проводилась замена газового счетчика. Вечером, вернувшись с работы, отец семейства почувствовал сильный запах газа и немедленно вызвал аварийно-газовую службу.
Прибывшие на место специалисты обнаружили утечку газа сверху и снизу от установленного газового счетчика и оперативно провели ремонтные работы.
Утром 8 августа мать заметила, что девочка находится в вялом состоянии. Обеспокоенная состоянием ребенка, она немедленно обратилась в медицинское учреждение. Девочку госпитализировали в отделение реанимации. В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательная проверка по данному факту.
В Следственном комитете напоминают, что при появлении запаха газа следует немедленно перекрыть подачу газа, открыть окна и двери для проветривания помещения и вызвать аварийно-газовую службу.
«Не используйте электроприборы и не зажигайте огонь. Обращайте внимание на состояние здоровья. Головная боль, головокружение, тошнота, слабость могут быть признаками отравления угарным газом», — напомнили в СК.