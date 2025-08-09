Диверсия партизан под Ростовом парализовала снабжение войск РФ 9.08.2025, 8:12

Под удар попала железнодорожная развязка в районе поселка Калинино.

Движение «АТЕШ» совершило успешную диверсию на железнодорожной развязке под Ростовом-на-Дону, парализовав поставки техники и боеприпасов врага на южном направлении.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Так, движение «АТЕШ» продолжает проводить выборочные удары по ключевым звеньям вражеской логистики, срывая планы российских оккупантов и замедляя их наступательные операции.

На этот раз под удар партизан попала железнодорожная развязка в районе поселка Калинино под Ростовом-на-Дону. Именно через нее проходит основной поток железнодорожных перевозок, которые доставляют технику, боеприпасы, топливо и живую силу на временно оккупированные территории юга Украины.

Партизаны «АТЕШ» провели точную и четко спланированную операцию, во время которой был выведен из строя один из ключевых релейных шкафов, обеспечивающий работу железнодорожного узла.

После диверсии движение по железной дороге было полностью парализовано, что заставило врага перенаправлять эшелоны объездными путями. Как следствие, на фронте ощутимо уменьшилась интенсивность артиллерийских обстрелов в ряде районов из-за острой нехватки боеприпасов.

«АТЕШ» в очередной раз подтвердил, что борьба должна продолжаться не только на передовой, но и в тылу противника. Действия партизан позволяют эффективнее защищать украинские позиции на фронте и сохранять жизни военных.

