Трамп назвал дату и неожиданное место встречи с Путиным 10 9.08.2025, 8:29

5,740

Выбрана очень символическая территория.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске 15 августа

Об этом Трамп написал в Truth Social.

«Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска», - написал Трамп.

Однако, по его словам, дальнейшие подробности встречи пока не будут раскрываться.

Почему Аляска

Пока не известно, почему встреча Трампа и Путина состоится именно на Аляске.

Однако стоит напомнить о том историческом факте, что Аляска когда-то принадлежала Российской империи, которая начала осваивать эти земли в конце XVIII века. Основным интересом России в регионе был прибыльный промысел морских котиков и выдр. Однако из-за удаленности, сложных условий содержания колонии и уменьшения доходов, империя начала рассматривать продажу Аляски как выгодный шаг.

В 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов в золоте, что считается одной из самых выгодных сделок в американской истории.

Передача территории состоялась 18 октября того же года, когда над столицей колонии был спущен российский флаг и поднят американский. Сперва многие в США скептически относились к покупке, называя ее «пустыней Сюарда» (в честь государственного секретаря Уильяма Сюарда, инициатора сделки). Однако впоследствии обнаруженные золото, нефть и другие ресурсы сделали Аляску стратегически и экономически ценной частью США.

На днях The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе.

Впоследствии это подтвердили в Белом доме.

