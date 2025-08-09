закрыть
CBS News: Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина

  • 9.08.2025, 8:34
  • 1,626
CBS News: Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина

Встреча состоится на Аляске.

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, определенным образом будет участвовать во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает CBS News.

Напомним, сегодня (Трамп объявил о том, что 15 августа встретится с Путиным). Их встреча состоится на Аляске.

«Долгожданная встреча между мной, как президентом США, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска», - сообщил Трамп.

Сейчас в Украине не комментировали заявление Трампа. Однако источники CBS News заявляют, что Зеленский, возможно, определенным образом будет участвовать во встрече Трампа и Путина.

В то же время у самого Путина уже сделали заявление относительно его встречи с Трампом.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп во время встречи на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования войны в Украине.

Встреча состоится на Аляске

Почему именно Аляску выбрали местом встречи Трампа и Путина - не известно. Однако стоит напомнить о том историческом факте, что Аляска когда-то принадлежала Российской империи. Основной интерес россиян в этом регионе был промысел морских котиков и выдр. Но сложные условия содержания колонии и уменьшение доходов, империя начала рассматривать продажу Аляски как выгодный шаг.

Именно поэтому в 1867 году Россия продала Аляску Соединенным Штатам за 7,2 миллиона долларов в золоте, что считается одной из самых выгодных сделок в американской истории.

