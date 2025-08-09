Зеленский отреагировал на предложение территориального обмена с Россией 9.08.2025, 9:06

Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут.

Ответ на «территориальный вопрос» есть в Конституции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что, в рамках мирного соглашения, должен быть «обмен территориями в интересах обеих сторон».

«Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут», - подчеркнул украинский лидер в Telegram. Также он добавил, что Украина не даст России наград за продолжающуюся полномасштабную войну.

Зеленский уточнил, что Украина готова к «реальным решениям», которые могут дать мир. Однако решения «против и без Украины» — это решения «против мира», считает президент Украины.

«Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира – мира, который не развалится из-за желания Москвы», - отметил глава Украины.

