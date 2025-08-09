Из Беларуси вывозят все больше валюты с помощью популярной уловки 6 9.08.2025, 9:20

Таможня заинтриговала подробностями.

Беларусские таможенники фиксируют заметный рост попыток незаконно перевезти валюту через границу с Польшей. Схема, которой все чаще пользуются нарушители, проста: крупные суммы наличных передают нескольким людям, чтобы каждая из них формально не превышала разрешенный порог. Но на практике это все равно считается незаконным перемещением, рассказали в Таможенном комитете.

По данным Брестской таможни, с начала года выявлено более 420 таких случаев — на 67% больше, чем за весь прошлый год. Только в июле к ответственности привлекли 154 человека. Многие из них ссылались на «незнание законодательства», хотя в пунктах пропуска есть наглядные инструкции, а таможенники дополнительно предупреждают о правилах.

Один из последних эпизодов произошел в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей. Гражданка Украины, пассажирка автобуса, выбрала «зеленый коридор», но при досмотре у нее нашли 16 тысяч долларов и 9,4 тысячи евро. По закону можно провозить до 10 тысяч долларов без письменного декларирования, поэтому женщину оштрафовали и конфисковали излишек — более 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Законодательство требует, чтобы суммы свыше 10 тысяч долларов в эквиваленте были задекларированы письменно, а при перевозке более 100 тысяч нужно дополнительно подтвердить происхождение денег.

Штраф за недекларирование составляет от 5 до 30 базовых величин, возможна конфискация. Если же сумма превышает 30 тысяч долларов, дело уже попадает под уголовную статью о контрабанде наличных (ч. 2 ст. 228 УК) и нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

