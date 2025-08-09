Axios: США, Украина и Европа встретятся в Британии перед саммитом Трампа и Путина
- 9.08.2025, 9:24
Пока состав участников этой встречи неизвестен.
Высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран планируют встретиться на этих выходных в Великобритании, чтобы попытаться достичь общей позиции перед запланированной встречей между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на свои источники.
В издании объяснили, что такая встреча запланирована, поскольку Украина и несколько союзников по НАТО опасаются, что Трамп может согласиться на предложения президента РФ о прекращении войны, не учитывая их позицию.
Идея встречи в Великобритании появилась во время телефонной конференции в пятницу между представителями США, Украины и Европы. Сейчас состав участников этой встречи еще обсуждается.
В Axios напомнили, что недавно спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с Путиным в Москве. По данным источников издания, во время этой встречи российский диктатор согласился закончить войну, если Украина отдаст РФ Луганскую и Донецкую области, которые российские оккупанты в основном захватили после полномасштабного вторжения, а также Крым.
«По словам источников, по крайней мере некоторые участники телеконференции остались под впечатлением, что Путин согласился отказаться от своих претензий на две другие украинские территории, которые частично контролирует Россия: Херсонская и Запорожская области. Это было бы значительной уступкой по сравнению с предыдущей позицией России. Однако, когда на следующий день Уиткофф провел еще одну видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины и Европы, он сказал, что Путин согласился заморозить текущие позиции России в этих регионах», - подчеркнули в материале.
Таким образом это означало бы, что значительная часть обоих регионов осталась бы под оккупацией РФ вместе со стратегической Запорожской атомной электростанцией.
В то же время украинский чиновник сообщил для Axios, что даже если Зеленский согласится на требования Путина, ему придется провести референдум, ведь по конституции Украины он не может отдавать территории.