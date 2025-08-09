В белорусские магазины завезли ююбу

В белорусские магазины завезли ююбу6
Некоторые утверждают, что плод на вкус как «пенопласт».
Беларусы заметили в магазинах новый необычный для наших широт фрукт - ююба (или китайский финик), пишет Tochka.by.
Растет чудо-плод в странах Южной и Восточной Азии, в Японии и Австралии. Он также встречается в европейском Средиземноморье.
Внешне ююба смахивает на небольшого размера помесь яблока и груши.
Само растение — колючий кустарник до 10 м высотой с толстой корой. Плодоносит, как правило, летом и в начале осени. Внутри фрукта, как и у финика, прячется косточка.
Из-за их сладкого вкуса и тягучей текстуры ююбу часто сушат и используют для приготовления конфет и азиатских десертов.
Новинку уже заметили в магазинах Минска и Бреста.
Так, одна из популярных сетей предлагает упаковку весом 450 г по цене 11,99 рубля.
Беларусы, которые уже попробовали новинку, говорят, что фрукт «заходит как семечки», а яблочно-грушевый вкус «радует рецепторы».
Но нашлись и те, кто описал плоды ююбы как «пенопласт, сладкий на вкус».
