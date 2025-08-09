закрыть
9 августа 2025, суббота
В белорусские магазины завезли ююбу

  9.08.2025
Некоторые утверждают, что плод на вкус как «пенопласт».

Беларусы заметили в магазинах новый необычный для наших широт фрукт - ююба (или китайский финик), пишет Tochka.by.

Растет чудо-плод в странах Южной и Восточной Азии, в Японии и Австралии. Он также встречается в европейском Средиземноморье.

Внешне ююба смахивает на небольшого размера помесь яблока и груши.

Само растение — колючий кустарник до 10 м высотой с толстой корой. Плодоносит, как правило, летом и в начале осени. Внутри фрукта, как и у финика, прячется косточка.

Из-за их сладкого вкуса и тягучей текстуры ююбу часто сушат и используют для приготовления конфет и азиатских десертов.

Новинку уже заметили в магазинах Минска и Бреста.

Так, одна из популярных сетей предлагает упаковку весом 450 г по цене 11,99 рубля.

Беларусы, которые уже попробовали новинку, говорят, что фрукт «заходит как семечки», а яблочно-грушевый вкус «радует рецепторы».

Но нашлись и те, кто описал плоды ююбы как «пенопласт, сладкий на вкус».

@onni.yumyum на акции в Санте за 11.99byn с 6.08 #мукбанг #mukbang #пробую #ююба #китайскийфиник ♬ Idyllic jazz bossa nova with piano and guitar(1298871) - TAKANORI ONDA

