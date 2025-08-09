ISW: Украина потеряет «пояс крепостей», если выйдет из Донецкой области 6 9.08.2025, 9:52

2,480

Этот «пояс» сдерживал РФ.

Украина потеряет «пояс крепостей», который сдерживал российских оккупантов 11 лет, если согласится на выход из Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

По словам аналитиков, такое решение предоставит армии РФ чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях, избежав длительной борьбы за территорию.

«Пояс крепостей» Украины в течение последних 11 лет был главным препятствием для территориальных амбиций Кремля в Украине. Он состоит из четырех крупных городов и нескольких городков и поселков, простирающихся с севера на юг вдоль шоссе H-20 Константиновка-Славянск, с общей довоенной численностью населения более 380 537 человек», - объяснили в ISW.

Линия имеет длину 50 километров, а Славянск и Краматорск образуют северную половину оборонительного пояса и служат важными логистическими центрами для украинских защитников, защищающих Донецкую область.

«Дружковка, Алексеево-Дружковка и Константиновка образуют южную часть оборонительного пояса. Украинские силы впервые начали строить оборонительные позиции в этих городах и вокруг них после того, как отбили их у пророссийских сил, которые в апреле 2014 года атаковали и захватили Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку», - напомнили эксперты.

Поэтому украинские войска удерживают контроль над этими городами с июля 2014 года. В течение последних 11 лет Украина вкладывала время, деньги и усилия, чтобы укреплять этот оборонительный пояс и создавать значительную оборонительную инфраструктуру в этих городах и вокруг них.

В ISW также считают, что российская армия, скорее всего, нарушит любое будущее перемирие или мирное соглашение и возобновит военную агрессию против Украины в будущем, если в соглашении не будут содержаться надежные механизмы мониторинга и гарантий безопасности для нашего государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com