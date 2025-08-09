закрыть
На еще одном участке белорусских дорог появился «сюрприз» для водителей

  • 9.08.2025, 10:10
Теперь скорость придется снижать.

Еще на одном участке белорусских дорог начала работать система контроля средней скорости движения транспортных средств. В «Телеграф» узнали, где водителям придется на протяжении 5 километров придерживаться скорости 70 км/ч.

Контролировать среднюю скорость в автоматическом режиме начали на участке трассы Р-82 «Октябрьский-Паричи-Речица» в Гомельской области. Камеры на пятикилометровом участке — с 67 по 72 километр — заработали в 21:00 в пятницу, 8 августа.

На данном участке дороги скоростное ограничение для всех видов транспортных средств ограничено 70 км/ч. Как пояснили в ГАИ Гомельщины, именно такой скорости должны придерживаться автомобили на протяжении всего участка, а не только в момент проезда под камерой (они установлены в начале и конце контролируемого участка).

