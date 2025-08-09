Путин блефует, погружаясь в риски Владимир Пастухов

9.08.2025, 10:16

Украина и Европы могут сделать его путь на Аляску дорогой на Голгофу.

Мы все понимаем, что в случае с Путиным и Трампом хоть трижды обещанное не означает исполненное. За неделю может смениться еще семь пятниц и выясниться, тем не менее, что встречу нужно ждать только после дождичка в четверг.

У Украины и Европы есть целая неделя, чтобы сделать путь Путина на Аляску дорогой на Голгофу. Я почти не сомневаюсь в том, что будут приложены гигантские сверхусилия к тому, чтобы визит «хозяина тайги» на Аляску остался медийным артефактом.

Тем не менее, шансы на то, что Путин и Трамп встретятся, не нулевые. Если это случится, то будет означать прежде всего то, что уровень личного взаимопонимания и доверия между этими двумя людьми на порядок выше того, который предполагался, и что любой разговор они начинают с киплинговского «Мы с тобой одной крови».

Но не только. Это также будет означать, что, несмотря на весь выпендреж, Путин тонко чувствует внятный запрос собственных элит, измотанных войной, на окончание конфликта и «нормализацию».

Несмотря на наличие в путинском окружении фракции «одержимых», готовых воевать до морковкина заговения, среднестатистический опричник устал и нацелился на стабилизацию. Думаю, об этом сигналят все кириенковские «замеры» и эфэсбэшные «забросы».

Впрочем, это видно и невооруженным глазом.

В сочетании с исчерпанием «пассионарности на стероидах» и перехода массы в режим тупой апатии и безразличия ко всему происходящему настрой элит создает для Путина смутные риски, которые беспокоят по ночам и заставляют искать нелинейные решения.

Кремль, безусловно, блефует, и Россия не так хорошо готова к длительной войне на истощение, как это рисует пропаганда. Там много скрытых рифов, о каждый из которых режим в принципе может убиться.

Но парадоксальным образом метания Путина обусловлены не объективными просчитываемыми факторами, а иррациональными и непросчитываемыми – субъективными колебаниями общественных настроений.

Это Россия, здесь настроения меняются как погода в Лондоне. Сегодня ты самозванец – завтра царь. И наоборот.

Но при всем при этом нельзя забывать о главном: антагонистических противоречий между Россией и Америкой на данном этапе не существует. Конфликт, переросший в войну, был весьма вероятен, но не был исторически неизбежен. Он случился во многом вследствие многочисленных ошибок, как стратегических, так и тактических, совершенных лидерами всех вовлеченных в него сторон: как России, так и США, Европы и Украины.

Это значит, что теоретически он на данном этапе может быть если не погашен, то притушен, и поэтому исключать неожиданного поворота событий на следующей неделе нельзя.

Ну, а цена будет, если, конечно, что-то состоится. Скорее всего, она включит в себя «размен территорий», только не на другие территории, а на временный отказ России от идеи полного поглощения Украины и гибридной войны в Балтии и в Европе в целом.

Так или иначе, это будет очень непростым для Путина решением с далеко идущими внутриполитическими последствиями.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

