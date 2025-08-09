Переговорные качели: что скрыто за кулисами Вадим Денисенко

9.08.2025, 10:37

1,610

Вадим Денисенко

Cитуация начала динамично развиваться.

1. После первоначального скепсиса, когда казалось, что все зашло в тупик и Трамп даже объявил о пошлинах для Индии ситуация начала динамично развиваться. Похоже все это время происходят многосторонние переговоры. И ситуация меняется, де-факто, в онлайн режиме.

2. Трамп будет встречаться с Путиным только при условии, если действительно будет какой-то прорыв. При этом надо понимать, что ценность встречи, как таковой, у Путина и Трампа разная. Путину она явно важнее.

3. На данный момент, с большой долей уверенности, можем говорить о четырех базовых предложениях США (похоже, что они в той или иной степени согласованы с ЕС), хотя здесь также пока до конца не все ясно. Каковы эти предложения:

- остановка боевых действий плюс-минус по линии фронта, а оккупированные территории, де-факто, признаются российскими. Детали такого признания пока непонятны до конца. Пока исходим из «прецедента» оккупированных Литвы, Латвии, Эстонии, которые Запад, вроде как не признавал советскими), хотя это лишь догадки.

- Украина не вступает в НАТО. Пока не понятно насчет обязательного нейтрального статуса (похоже, что россияне будут на этом настаивать).

- Срочные выборы президента сразу после соглашения. Похоже, что предыдущее требование не допускать к выборам Зеленского не поднимается.

- С России снимаются санкции. На данный момент это наименее понятный вопрос, в том смысле, что не понятна очередность и глубина снятия. А самое главное, логика снятия - это предложения Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров, которые будут продаваться под американским флагом (условные совместные торговые дома) или это будет какая-то другая модель (пока это неизвестно). Единственное, что точно известно - стороны договариваются о снятии санкций

4. Можно не сомневаться, что россияне выставят условия о языке и церкви (формат пока непонятен).

5. На каждом этапе договоренности могут сорваться по самым разным причинам. Поэтому продолжаем жить в этих переговорных качелях.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

