9 августа 2025, суббота, 11:05
Зеленский ввел санкции против «Росатома» и ключевых энергетических структур РФ

  • 9.08.2025, 10:39
В список попали 35 физических и юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, вводящие новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом» и энергетическими компаниями РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указы главы государства №594/2025, №595/2025 и на заявление журналистам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка.

8 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении новых специальных санкций против российской корпорации «Росатом» и ее глобальной инфраструктуры.

Эти меры утверждены указами президента Украины №594/2025 и №595/2025.

«Росатом»

Санкции охватывают 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему РФ, участию в захвате Чернобыльской АЭС, производству и обслуживанию ядерного оборудования двойного назначения, а также экспорту обогащенного урана через дочерние компании в Европе.

Среди ключевых фигурантов списка - Никита Константинов, заместитель генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр) и АО «Киров-Энергомаш» (РФ).

Власюк отмечает, что расширение санкционного давления на «Росатом» является неотъемлемой частью борьбы за ограничение доступа РФ к критическим ядерным технологиям и финансированию.

Синхронизация

Параллельно продолжается синхронизация санкций с ключевыми международными партнерами.

Украина уже полностью синхронизировала санкции с США, принятые в 2025 году, которые направлены на энергетический и военно-промышленный комплексы России, а также на сети посредников в третьих странах.

В санкционные списки вошли дочерние компании «Газпромнефти» в России, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане, а также операторы теневого флота РФ и трейдеры, которые обходят ценовые ограничения на нефть.

Среди других целей - компании-производители оборудования для ВПК России в РФ, Китае, Турции, ОАЭ и Малайзии, а также финансовые и логистические структуры, которые помогают обходить санкции.

Украина заявляет о готовности к дальнейшей координации с международными партнерами для усиления санкционного режима и минимизации рисков его обхода.

