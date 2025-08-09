закрыть
9 августа 2025, суббота, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько автомобилей приходится на 1000 белорусов?

1
  • 9.08.2025, 10:50
Сколько автомобилей приходится на 1000 белорусов?

Опубликован рейтинг регионов.

Белстат рассказал, сколько легковушек приходится на 1000 человек в нашей стране и в каких регионах самый высокий уровень обеспеченности населения автомобилями, пишет myfin.by.

В Беларуси на конец 2024 года на 1000 жителей в среднем приходилось 339 легковых автомобилей.

Для сравнения: годом ранее цифра была меньше – 330 машин на 1000 человек.

По данным Белстата, в региональном разрезе лидером в 2024 году была Гродненская область – 399 авто на 1000 человек. Наименьший показатель отмечен в Гомельской области – 303 машины.

В столице на 1000 жителей приходилось 313 легковушек.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников