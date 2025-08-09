Сколько автомобилей приходится на 1000 белорусов? 1 9.08.2025, 10:50

Опубликован рейтинг регионов.

Белстат рассказал, сколько легковушек приходится на 1000 человек в нашей стране и в каких регионах самый высокий уровень обеспеченности населения автомобилями, пишет myfin.by.

В Беларуси на конец 2024 года на 1000 жителей в среднем приходилось 339 легковых автомобилей.

Для сравнения: годом ранее цифра была меньше – 330 машин на 1000 человек.

По данным Белстата, в региональном разрезе лидером в 2024 году была Гродненская область – 399 авто на 1000 человек. Наименьший показатель отмечен в Гомельской области – 303 машины.

В столице на 1000 жителей приходилось 313 легковушек.

