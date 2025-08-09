Губернатор Аляски заявил о готовности принять встречу Трампа и Путина 9.08.2025, 10:55

Губернатор Аляски Майк Данливи

Штат играет ключевую роль национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства США.

Крупнейший штат США Аляска готов принять историческую встречу президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая запланирована на 15 августа, заявил губернатор Аляски Майк Данливи в субботу, 9 августа.

Он отметил, что Аляска находится всего в двух милях (около 3,3 км) от территории России, поэтому она играет важную роль для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства США в Арктике.

«То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны. Вполне уместно, что обсуждения глобального значения состоятся именно здесь», — написал Данливи в соцсети Х.

Он добавил, что мир будет наблюдать за исторической встречей в этом стратегическом месте.

Вечером 8 августа Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в штате Аляска 15 августа, назвав ее «значимым событием в двусторонних отношениях между США и Россией».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com