Губернатор Аляски заявил о готовности принять встречу Трампа и Путина

  • 9.08.2025, 10:55
Губернатор Аляски Майк Данливи

Штат играет ключевую роль национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства США.

Крупнейший штат США Аляска готов принять историческую встречу президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая запланирована на 15 августа, заявил губернатор Аляски Майк Данливи в субботу, 9 августа.

Он отметил, что Аляска находится всего в двух милях (около 3,3 км) от территории России, поэтому она играет важную роль для национальной обороны, энергетической безопасности и лидерства США в Арктике.

«То, что происходит в Арктике и Тихом океане, влияет на Аляску раньше, чем на остальную часть страны. Вполне уместно, что обсуждения глобального значения состоятся именно здесь», — написал Данливи в соцсети Х.

Он добавил, что мир будет наблюдать за исторической встречей в этом стратегическом месте.

Вечером 8 августа Трамп объявил о предстоящей встрече с Путиным в штате Аляска 15 августа, назвав ее «значимым событием в двусторонних отношениях между США и Россией».

