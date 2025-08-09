Дряхлеющий хам Александр Адельфинский

9.08.2025, 11:06

4,510

Эту моль никак нельзя было пустить дальше подворотни.

Была такая традиция: «судьбоносный» для советских людей руководитель и его круг однопартийцев формировали многотомник сочинений «вождя». Литературоцентризм российского мышления требовал, причем фактически по умолчанию, некоего, скажем внятно, мыслительного обоснования для деятельности, нужен был «нехулиганский базис» для весьма преступных деяний.

Написать статьи, книги, порождать совокупность речей, выступлений на съезде КПСС – это входило в джентльменский набор далеко не джентльменских генсеков. В них подспудно жил комплекс, в котором необходимо было обелить собственное преступное поведение откровенных хулиганов через «нехулиганское» текстуальное наследие. Книги в России стремятся отстирать кровь подданных.

Так или иначе, но оставившие литературно-публицистический след не хотели закрепиться в памяти народной теми персонами, которые лишь отдавали приказы, выходили на трибуны, ели, пили, ездили под охраной – и при этом ну никак не написали или не заказали написать что-нибудь «небандитское», хоть слегка интеллигентное в их понимании.

Так или иначе, если брать на уровне символов, хозяин страны, партии и ее членов четко представлял, что ворочать судьбами и быть «отцом» требует соответствующего оформления – книг или собраний сочинений, речей, например, Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Горбачева. Впрочем, последнего нельзя ставить в один ряд с предыдущими, плюс он действительно осознавал требование – быть покультурнее, несмотря на «горбачевизмы» в речи.

И...этот. Путин. Книга «От первого лица», где, в основе, он выражен до главной массы его преступлений, не считается. Другие тома, если посмотреть, настолько невыразительны и несостоятельны, что они элементарно хуже сочинений его предшественников. Что, простите, из реальных высказываний можно запомнить «из него»? «Мочить в сортире»? Хулиганство при нем стало воинствующим. Брежнев, будь он жив, взметнул бы крылатые брови, угукнул, кашлянул, пожевал воздух, величественно опрокинулся на спину и умер прямо среди членов партии, если бы увидел, как Путин рисует детям зад кота, оголяет мальчика и целует в живот, говорит скабрезности. С точки зрения генсеков, эту моль никак нельзя было пустить дальше подворотни: даже пляшущий перед Сталиным пьяный Хрущев выделывался, заметим, не публично на Красной площади, а среди круга партийцев-подельников.

Что из внятного текстового багажа оставляет данный преступный режим, кроме прорашистских потуг? Он – антиинтеллектуален, он – хулиган, убийца, насильник и палач, не стремящийся качественно «прикрыться» или делающий это настолько без светлой идеи, что впредь любые попытки заранее обречены. Будущее, если Кремль не убьет планету, покажет, что нынешняя хунта подняла такой пласт изначально жившего в стране хулиганства, слой бандитизма, который пока еще не до конца увиден. А осознавать явление придется долго. Проблема в том, что это «хулиганство» на самом деле воплощает самые опасные свойства населения, вызванные к жизни без цивилизующей роли былой, пусть даже и «советской», интеллигенции. Ибо нынешняя идеология – смесь стремления к погибели и желания гордиться своими преступлениями. То есть, никакой ум не может солидаризироваться с нынешней нежитью, не повредившись в основе своей.

Сложилась та ситуация, при которой если страна сохранится в этом виде, то она будет смертельно опасна себе и окружающим как раз по причине воинствующего хулиганства, выпущенного всегда бродить по планете, не прикрываясь уже ничем, стремящимся в будущее, и при этом отказываясь от «окультуривания».

Тем очевиднее вывод: в таком «изводе» государство Россия просто невозможно, а взять новый «извод» пока никто не решается, да и есть ли кому?..

Александр Адельфинский, kasparov.ru

