Канада совместно с ЕС и Британией решила снизить порог цен на российскую нефть 1 9.08.2025, 11:20

1,330

Кремль теряет деньги.

Канада совместно с Евросоюзом и Британией планирует снизить ценовой предел для нефти российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Отмечается, что ценовой предел со временем хотят снизить с 60 до 47,60 долларов за баррель.

«Снижение верхнего предела цены ослабит способность России финансировать свою незаконную войну и окажет новое давление на военный аппарат Путина. Необходимые изменения в законодательстве Канады планируется внести в течение ближайших недель», - говорится в сообщении правительства Канады.

Механизм снижения цены признает ограничения цепей поставок на мировых энергетических рынках и минимизирует негативные экономические последствия. При этом новый предложенный механизм позволяет вносить коррективы, чтобы в будущем можно было еще больше снизить ограничения цен.

«Снижение цен на сырую нефть усиливает экономическое давление и ограничивает важнейший источник финансирования незаконной войны, ведущейся РФ. Наше правительство всегда было верным союзником Украины, и мы продолжим поддерживать ее в защите территориальной целостности, суверенитета и мира», - отметил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com