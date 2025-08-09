закрыть
Канада совместно с ЕС и Британией решила снизить порог цен на российскую нефть

1
  • 9.08.2025, 11:20
  • 1,330
Канада совместно с ЕС и Британией решила снизить порог цен на российскую нефть

Кремль теряет деньги.

Канада совместно с Евросоюзом и Британией планирует снизить ценовой предел для нефти российского происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Отмечается, что ценовой предел со временем хотят снизить с 60 до 47,60 долларов за баррель.

«Снижение верхнего предела цены ослабит способность России финансировать свою незаконную войну и окажет новое давление на военный аппарат Путина. Необходимые изменения в законодательстве Канады планируется внести в течение ближайших недель», - говорится в сообщении правительства Канады.

Механизм снижения цены признает ограничения цепей поставок на мировых энергетических рынках и минимизирует негативные экономические последствия. При этом новый предложенный механизм позволяет вносить коррективы, чтобы в будущем можно было еще больше снизить ограничения цен.

«Снижение цен на сырую нефть усиливает экономическое давление и ограничивает важнейший источник финансирования незаконной войны, ведущейся РФ. Наше правительство всегда было верным союзником Украины, и мы продолжим поддерживать ее в защите территориальной целостности, суверенитета и мира», - отметил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

