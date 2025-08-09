В Минске задержали 70 мигрантов и помогавших им супругов 7 9.08.2025, 11:30

2,658

Для задержания привлекали спецотряды внутренних войск.

Раскрыта схема нелегальной миграции — в Минске задержаны 70 мигрантов и помогавшие им супруги, сообщили в МВД.

ГУБОПиК МВД сообщил, что «в столице задержаны ранее судимые супруги, а также 70 нелегалов». Для задержания привлекали спецотряды внутренних войск — на видео вооруженные люди со специальным щитом кладут на землю жителя частного дома.

Силовики заявили, что 43-летняя женщина и 44-летний мужчина с мая по июль «оказывали помощь гражданам третьих стран в незаконном въезде и пребывании на территории Беларуси». За свои услуги получали от 50 до 100 долларов с каждого клиента.

«Иностранцы использовали территорию нашей страны для временного проживания и нелегального трудоустройства, а также для дальнейшего движения в страны Евросоюза, — сообщили в МВД. — Устанавливаются иные участники противоправной деятельности».

Возбуждено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Все фигуранты находятся в ИВС, им грозит до семи лет лишения свободы. Нелегальных мигрантов ждет выдворение из страны.

