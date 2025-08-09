Пригнать машину из Европы белорусам станет сложнее 9.08.2025, 11:43

ЕС ввел частичный запрет на наличные.

Европейский союз сделал еще один шаг к полной цифровизации финансов и более упорядоченной финансовой системе. Речь идет о фактическом запрете на сделки в наличных с большими суммами. Белорусам это может доставить определенные неудобствам, в частности, при покупке автомобиля в странах ЕС. Узнали подробности, пишет Telegraf.news.

Строгие ограничения на наличные операции во всех государствах-членах ЕС, включая соседнюю Польшу, заработают в полную силу только с 2027 года. Некоторым субъектам экономики, например, спортивным клубам, предоставлен более длительный срок для внедрения новых правил — до 2029 года.

Официально меры направлены на борьбу с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности, а также повышение прозрачности и цифровизацию финансовых систем. На практике же новые правила могут существенно изменить способ совершения крупных сделок, таких как покупка автомобиля.

Что изменится с 2027 года?

С 2027 года на всей территории Европейского союза будут фактически запрещены наличные платежи на сумму свыше 10 000 евро. Это правило распространяется на транзакции в любой валюте, независимо от того, является ли сторона платежа физическим или юридическим лицом. Польша, как и другие государства-члены, будет обязана внедрить новые правила, сообщило польское издание Fakt.pl. Более того, отдельные государства вправе вводить и более низкие лимиты — и некоторые уже объявили о таких мерах.

Однако это не единственное ограничение. Для сделок от 3000 евро потребуется обязательная идентификация — то есть покупатель обязан будет подтвердить свою личность. Анонимные расчеты будут запрещены, чтобы исключить вероятность использования данной схемы для сокрытия незаконных источников дохода.

То есть, если белорус решит купить новый автомобиль в той же Польше, у него могут возникнуть сложности. Просто перевести деньги на банковский счет уже не получится — без личного посещения отделения банка и увеличения лимита перевода уже будет не обойтись. Сделать это онлайн будет невозможно. Кроме того, банк может потребовать разъяснения цели платежа и даже затребовать документы, подтверждающие транзакцию, например, договор купли-продажи.

Дополнительные ограничения власти ЕС пообещали и пользователям цифровых валют. Криптовалютные биржи с 2027 года обяжут также проводить обязательную идентификацию клиентов при любых транзакциях свыше 1000 евро. Эту меру также обосновывают борьбой с финансовыми преступлениями, в том числе, мошенничеством.

На что повлияют ограничения?

Новые правила для многих сулят реальные ограничения. Покупка автомобиля, дорогой электроники или ювелирных изделий за наличные с 2027 года в ЕС станет практически невозможной. Вместо наличных денег людям придется прибегать к банковским переводам, картам или другим безналичным способам оплаты. На практике это может серьезно повлиять на вторичный рынок, предупредили польские эксперты.

Кстати, в Польше уже действуют определенные ограничения на оплату наличными, однако пока они распространяются только на юридические лица. Уже сегодня польские компании не могут совершать наличные платежи на сумму свыше 15 000 злотых. Однако новые правила ЕС пойдут еще дальше, поскольку будут применяться и к физическим лицам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году владельцам премиальных автомобилей в Беларуси впервые придется оплачивать транспортный налог по повышенной ставке. В МНС заявили, что в Беларуси насчитали порядка 500 тысяч таких авто.

