NYT: Может ли встреча Трампа и Путина привести к прорыву в завершении войны? 9.08.2025, 11:54

Аналитики указали на важные моменты.

В пятницу, президент США Дональд Трамп объявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным через неделю, 15 августа, на Аляске. Как пишет The New York Times, сам факт того, что американский президент готов встретиться с Путиным, считается дипломатической победой Кремля, однако мало признаков того, что она повлияет на войну в Украине.

Чего Путин хочет от встречи?

Как отмечает NYT, возможно, Путин использует встречу как очередной способ затягивания времени, а также как способ попытаться наладить напряженные отношения с Вашингтоном.

«В более широком смысле встреча соответствует мировоззрению Путина, согласно которому великие державы должны сами определять свои сферы влияния, подобно тому, как Сталин встречался с президентом Франклином Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в Ялте в 1945 году, чтобы разделить послевоенную Европу», - говорится в статье.

Путин, скорее всего, будет выдвигать те же максималистские требования на любой встрече с Трампом: объявить Восточную Украину российской; не допустить вступления Украины в НАТО; не допустить расширения альянса на территории бывшего СССР; ограничить численность украинских вооруженных сил и обеспечить дружественные отношения правительства с Москвой.

Что поставлено на карту для Трампа?

Одним из предвыборных обещаний г-на Трампа было положить конец войне на Украине в течение 24 часов. Этот срок давно прошел, но он по-прежнему считает себя мастером заключать сделки. Он также не скрывал своего желания получить Нобелевскую премию мира и связывал получение премии с его усилиями на Украине и в других конфликтах.

Какие рычаги воздействия есть у США на Россию?

Хотя Трамп пригрозил России жесткими прямыми и косвенными санкциями, чтобы попытаться положить конец войне, он признал, что они могут не иметь никакого эффекта.

«Хотя предыдущие американские президенты, возможно, и соглашались на встречи в качестве награды за уступки в деле заключения мирного соглашения, нет никаких признаков того, что Путин изменил свою позицию и отвергает любой такой исход», - отмечает издание.

Может ли встреча привести к прорыву?

Один из главных участников войны - Украина не будет представлена на встрече. Трамп заявил, что вскоре после этого встретится с Зеленским, но это отсутствие уже ограничило результаты. Европа, которая также сильно заинтересована в исходе войны, также не будет представлена.

При этом, несмотря на огромные потери и разрушения, которые война принесла Украине, опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев отвергает идею территориальных и других уступок, требуемых Кремлем.

«Отказ обеих сторон идти на уступки долгое время блокировал любые попытки достичь урегулирования путем переговоров, и сейчас признаков оптимизма мало».

