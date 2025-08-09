закрыть
Антидроны ГУР уничтожили беспилотники врага: эффектные кадры

  • 9.08.2025, 12:15
Воздушные бои показали на видео.

Украинские разведчики эффективно уничтожают вражеские беспилотники на фронте. Бойцы ГУР показали кадры работы антидронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

На кадрах зафиксирована работа воинов подразделения ГУР МО Украины Nexus, который специализируется на антидроновой борьбе.

Бойцы обеспечивают режим бесполетной зоны для российских оккупантов на фронте. Разведчики прямо в небе уничтожают вражеские «крылья» разведывательного и ударного действия.

«Обезвреживание средств российской аэроразведки и ударных дронов - важная составляющая успеха Украины на поле боя», - говорится в сообщении.

