Какой музыкальный инструмент выбирают лидеры? 4 9.08.2025, 12:20

иллюстративное фото

Тест, который сходится у всех.

Практически всем людям нравится музыка, просто разная - одни любят классику, другие хип-хоп, третьи предпочитают кантри или любой другой стиль. Однако музыка не была бы создана без инструментов, и почти каждый человек может выделить тот, который на слух приятнее остальных, пишет УНИАН.

Тест на темперамент по инструментам - выберите один

Психологический тест откроет даже самые тайные черты вашей личности и покажет, какой вы на самом деле человек. Ошибочно думать, что выбор музыкального инструмента ни о чем не говорит - на самом деле, подсознание, которое руководит вами в момент принятия решения, может рассказать больше, чем сознание, которое работает большую часть времени. Все, что вам нужно сделать - это определить, какой музыкальный инструмент нравится вам больше остальных, и прочитать расшифровку.

Фортепиано

Вас можно назвать элегантной и образованной личностью. Вы всегда дисциплинированы и стремитесь к достижению целей. Вы также склонны к самоанализу, испытываете иногда трудности в том, чтобы найти общий язык с людьми. Все это происходит, потому что вы достаточно требовательны и к себе, и к окружающим, не прощаете ошибок, критически относитесь к людям. Из-за таких нюансов личности вы часто ощущаете, что вас не понимают, и чувствуете себя одиноко.

Саксофон

Вы коммуникабельный человек, настоящий экстраверт, для которого важно выделиться. Вы общительны, креативны и экспрессивны, вам нравится заниматься увлекательными делами. Кроме того, вы склонны рефлексировать и переживать за других людей, как будто бы поглощая их печали. На это уходит много сил, поэтому вам нужно много времени, чтобы восстановиться.

Скрипка

Вы цените традиции и глубину. Ваши отношения всегда наполнены любовью и заботой, вы строите их именно так, как видите сами. Вы считаете, что семья должна быть оплотом безопасности, принятия и сильных чувств. То же самое вы испытываете по отношению к друзьями, стараясь быть вовлеченными, искренними и добрыми. Вы с трудом переносите одиночество и можете даже впасть в уныние от необходимости быть одному.

Акустическая гитара

У вас добрый характер, вы достаточно покладистый, спокойный и уравновешенный человек. Для вас важно получать разнообразный опыт и браться за интересные задачи. Вы всегда стараетесь наслаждаться жизнью, разделяя эти моменты счастья с близкими людьми. Однако вам следует быть осторожными с собственной психикой - часто за маской непринужденности скрывается огромное количество переживаний.

Электрогитара

Вы уверены в себе, для вас важно получать признание со стороны окружающих. Вы страстная и экспрессивная натура, для которой выделяться среди других - совершенно нормально. Вы привыкли быть «не таким как все», но несмотря на такой статус, цените мнение людей и боитесь разочаровать тех, кто вам доверяет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com