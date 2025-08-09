НПЗ Индии начали закупать нефть в США, Африке и на Ближнем Востоке вместо российской 9.08.2025, 12:23

Ультиматум Вашингтона сработал.

Крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие компании Индии Indian Oil Corp и Bharat Petroleum приобрели как минимум 22 миллиона баррелей нефти неросcийского происхождения с поставкой в сентябре и октябре, после того как США оказали давление на Индию, призывая ее прекратить закупки в России, пишет The Moscow Times.

Как сообщает Reuters cо ссылкой на торговые источники, в рамках последнего тендера IOC закупила 2 миллиона баррелей американской нефти марки Mars, 2 миллиона баррелей бразильской нефти марки Sepia и Sururu и еще 1 миллион баррелей ливийской нефти марки Sarir и Mesla на условиях доставки.

На прошлой неделе компания также приобрела 8 миллионов баррелей нефти с поставкой в сентябре из стран Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии на тендерах .

Второй крупнейший государственный нефтепереработчик Индии BPCL договорился о поставке 9 миллионов баррелей нефти в сентябре, сказал источник, знакомый с деталями закупок.

Этот объем включает 1 миллион баррелей ангольской нефти марки Girassol, 1 миллион баррелей американской Mars, 3 миллиона баррелей нефти марки Murban из Абу-Даби и 2 миллиона баррелей нигерийской нефти.

Компании обычно не комментируют сделки с нефтью, ссылаясь на конфиденциальность. Согласно расчетам Reuters, совокупные спотовые закупки этих двух государственных компаний на сентябрь и октябрь эквивалентны примерно 6% объема нефтепереработки Индии в мае.

