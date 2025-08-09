BILD: Уиткофф неправильно понял Путина по уступкам и Украине
- 9.08.2025, 12:44
Диктатор РФ Владимир Путин не отказался от намерений полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.
Об этом сообщает BILD.
Как пишет издание со ссылкой на свои источники, Кремль предлагает лишь частичное прекращение огня - отказ от атак на объекты энергетики и крупные города в тылу, но не всеобъемлющее перемирие.
В то же время США предложили заморозить конфликт по фактической линии фронта в обмен на значительное ослабление санкций и экономические договоренности с Россией.
По данным BILD, Кремль отказался от этого варианта.
Ситуацию осложнила ошибка спецпосланника США Стива Уиткоффа, который неправильно понял заявления Путина и принял их за уступки.
В частности, российское требование «мирного ухода» украинских войск из Херсона и Запорожья было истолковано Уиткоффом как «мирный уход» войск РФ из этих регионов.
«Уиткофф не знает, о чем говорит», - прокомментировал ситуацию чиновник украинского правительства в разговоре с BILD.
По информации издания, подобную оценку разделяют и в немецком правительстве.