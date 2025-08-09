Дроны поразили завод по производству «Шахедов» в Татарстане 2 9.08.2025, 12:48

2,860

Один из беспилотников попал прямо в цех.

Несколько ударных дронов сегодня днем, 9 августа, атаковали завод по производству «Шахедов», расположенный в республике Татарстан вблизи города Нижнекамск.

Об этом сообщает Telegram-канал «Атеш».

По предварительным данным, как минимум один из ударных беспилотников попал в цех производства дронов типа «Шахед». Судя по видео, на месте попадания начался пожар.

Нижнекамск расположен рядом с городом Елабуга, где россияне развернули массовое производство ударных беспилотников типа «Шахед».

