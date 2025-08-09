«С белорусской экономикой могут случиться события апокалиптического масштаба» 8 9.08.2025, 12:56

3,922

Нацбанку пришлось специально объяснять «удивительный феномен».

Нацбанк 6 августа похвастался, что его золотовалютные резервы за июль выросли на 400 млн долларов. С начала года они увеличились на 3 млрд. Сейчас в резервах у Нацбанка 12 млрд долларов и таких резервов у него вообще не было за всю белорусскую историю. Удивительный феномен заключается в том, что это происходит на фоне резкого ухудшения торгового баланса.

О том, откуда у Нацбанка деньги и зачем власти накачивают ЗВР - в новом выпуске программы «Оптимум» на Ютуб-канале «Белорусы и рынок».

Внезапный рост резервов начался с марта этого года, когда они сразу увеличились на 660 млн долларов. Потом резервы росли чуть более скромными темпами, но все равно гораздо быстрее, чем раньше.

И это удивительный феномен. Потому что рост резервов происходит на фоне ухудшения состояния белорусской торговли. Торговый дефицит, если считать товары и услуги за пять месяцев, был 800 млн долларов. То есть мы тратим, больше чем зарабатываем.

Новых кредитов никто не дает. Дефицит по счету текущих операция только за первый квартал был 2 млрд долларов. И вот спрашивается, откуда у белорусского Нацбанка такие деньги?

То есть если бы резервы росли в 2023-м году скажем, это еще можно было бы как-то понять. Тогда с внешней торговлей все было хорошо. Но за весь 2023 год резервы выросли на 200 млн. То есть в пятнадцать раз меньше, чем за семь месяцев этого года. За 2024 год, когда у нас опять же был положительный торговый баланс большую часть года, резервы выросли на 800 млн долларов.

А теперь они каждый месяц растут быстрее, чем раньше получалось вырасти за целый год. И это настолько удивительно, что даже белорусскому Нацбанку пришлось специально объяснять этот выдающийся феномен.

«Выбранная политика по управлению золотовалютными резервами принесла нам очень неплохой доход за счет того, что значительную часть своих активов мы держали в монетарном золоте и иных высоколиквидных активах. Соответственно, возросшая стоимость золота на мировом рынке очень активно сыграла на укреплении наших резервов», - говорил в конце мая глава Нацбанка Роман Головченко.

И это может показаться даже логичным. Золота в белорусских ЗВР много, золото в мире дорожает. И на самом деле в 2023-м и 2024-м году белорусские ЗВР росли именно по этой причине. Но не сейчас.

В июле золото в резервах подорожало на 19 млн долларов, а валюты в них добавилось на 390 млн. То есть Нацбанк не просто так привирает. Нацбанк привирает, чтобы преуменьшить свои достижения. А это уже само по себе выдающийся феномен. Могли бы рассказать про замечательную белорусскую экономику, благодаря которым белорусские резервы так замечательно росли. А они вместо этого говорят: мы тут ни при чем, успехи ни при чем, просто повезло. Золото подорожало.

Хотя подорожанием золота можно объяснить меньше, чем половину прироста резервов. А все остальное — это покупки валюты.

В июле, по данным Нацбанка, предложение валюты превысило спрос на 492 млн долларов. По итогам семи месяцев превышение составило 800 млн.

Белорусские предприятия стабильности валютного рынка не способствовали. Что в общем-то не является сюрпризом, учитывая, как обстоят дела с белорусским экспортом. За семь месяцев спрос предприятий на валюту превысил предложение на 1,2 млрд долларов.

Зато предложение валюты населением за семь месяцев было на 850 млн долларов выше спроса. И тут дело не только в том, что люди меняют свои запасы валюты на рубли. Важный фактор – это переводы в той или иной форме денег в Беларусь белорусскими мигрантами. Потому что 600 тысяч человек, которые уехали, поддерживают семьи и родственников деньгами. Причем, поскольку из-за санкций есть затруднения с банковскими переводами, то деньги часто передают просто наличными. И вот этот поток денег от мигрантов – существенный фактор поддержки белорусского рубля.

А вторым источником валюты были компании-нерезиденты Беларуси. С их стороны предложение валюты за семь месяцев превысило спрос на 900 млн. Отсюда положительный баланс на внутреннем валютном рынке.

Но ни удорожание золота, ни вот этот положительный баланс на внутреннем валютном рынке не объясняют такого масштаба роста резервов Нацбанка. И поэтому складывается такое впечатление, что белорусские власти закачивают в резервы Нацбанка все лишние деньги. Все, что было нажито непосильным трудом.

И это имеет смысл, только если ты ожидаешь, что с белорусской экономикой в очень обозримом будущем могут случиться внезапные неприятности апокалиптического масштаба. Когда экономическую стабильность нужно будет срочно спасать. Нечто похожее было в 2021-м году, когда белорусские власти тоже откладывали деньги на черный день. И мы теперь знаем точную дату, когда этот черный день случился.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com