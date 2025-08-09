Синоптики спрогнозировали новую волну 30-градусной жары в Беларуси 9.08.2025, 13:29

1,086

Дожди с грозами прекратятся?

Европейские метеоцентры спрогнозировали на следующей неделе волну 40-градусной жары, которая накроет южные и центральные части региона. До Беларуси, судя по расчетам специалистов, эта волна тоже докатится, хоть и с чуть пониженным градусом. Узнали, когда ждать августовского потепления и положит ли новый антициклон конец зарядившим дождям с грозами, пишет Telegraf.news.

Судя по краткосрочному прогнозу Белгидромета, 30-градусной отметки температура воздуха может достигать на юге Беларуси и в эти выходные. Впрочем, в целом по стране на воскресенье, 10 августа, государственные синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду в диапазоне +22..+28°С. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни со шквалистым усилением ветра — все эти неизменные спутники белорусского лета-2025 в прогнозе Белгидромета на выходные, увы, по-прежнему присутствуют.

А вот начало новой рабочей недели, судя по расчетам специалистов, выдастся заметно прохладнее — даже по югу Брестской и Гомельской областей в эти дни температура днем не будет повышаться выше +26°С. Все из-за неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Балтийского моря.

Прогноз погоды на понедельник, 11 августа, следующий:

Температура:

ночью минимальная +9..+16°С,

днем максимальная +18..+25°С.

Осадки:

ночью дожди на большей части территории страны, местами сильные,

днем кратковременные дожди местами, преимущественно по северо-восточной половине, в отдельных районах грозы.

Ветер: северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый.

Прогноз погоды на вторник, 12 августа:

Температура:

ночью минимальная +7..+12°С,

днем от +18°С по северу до +26°С по юго-западу.

Осадки: преимущественно без осадков, днем местами, в основном по северо-востоку — кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер: северо-западный, западный умеренный, днем местами порывистый.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала «Метеовайб», полноценное лето продолжится после того, как пройдет барическая ложбина очередного циклона, под влиянием которой Беларусь окажется в начале следующей недели.

После нее, к середине недели, на территорию страны «переориентируется» высотный антициклональный гребень с юга Европы.

«Северные потоки постепенно сменятся на южные и к концу недели может потеплеть до +24..+30°С, по юго-западу еще жарче. Осадков будет совсем немного», — пообещали специалисты.

Авторы другого Telegram-канала, @nadvorie, ссылаясь на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), заявили, что жаркая погода с температурами +27..+31°С установится в Беларуси примерно со среды, 13 августа. Жара будет наступать, постепенно продвигаясь с запада на восток. Центральной и южной Европе в эти дни синоптики спрогнозировали и вовсе 40-градусную жару.

По предварительным прогнозам, эта волна теплой погоды в нашем регионе продлится как минимум до 20 августа.

Специалисты «Метеовайба», ссылаясь на долгосрочный прогноз ЕСМWF, также отметили, что через неделю в Беларуси можно будет ожидать нового гребня от Азорского антициклона. В связи с этим эксперты предположили, что третья неделя августа, вероятнее всего, будет теплее нормы. Существенных осадков там также не прогнозируется.

Ранее Telegraf.news сообщил, что замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич также заявляла в начале месяца, что по долгосрочным прогнозам, август «по температурному режиму и количеству осадков ожидается в пределах климатической нормы».

