закрыть
9 августа 2025, суббота, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин рыдает за портьерой

  • Александр Невзоров
  • 9.08.2025, 13:57
  • 1,754
Путин рыдает за портьерой

Это архикрупное, катастрофическое поражение РФ.

В Овальном кабинете президента США, Россия была торжественно лишена «родительских прав» и возможностей влияния на тот громадный кусок Южного Кавказа, который всегда считался собственностью Москвы.

Это архикрупное, катастрофическое поражение РФ.

Трамп усыновил и Армению и Азербайджан.

Усыновил и почти бракосочетал, обязав жить в «любви и согласии».

Удивительно, что никто не крикнул «горько!».

У Азербайджана теперь два папы: Трамп и Эрдоган.

Могучий турок, конечно, желал остаться единственным и неповторимым, но Трамп его лихо обскакал.

В этой эффектной картине, конечно, не хватало рыдающего за портьерой Путина.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников