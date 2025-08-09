Путин рыдает за портьерой Александр Невзоров

9.08.2025, 13:57

1,754

Это архикрупное, катастрофическое поражение РФ.

В Овальном кабинете президента США, Россия была торжественно лишена «родительских прав» и возможностей влияния на тот громадный кусок Южного Кавказа, который всегда считался собственностью Москвы.

Это архикрупное, катастрофическое поражение РФ.

Трамп усыновил и Армению и Азербайджан.

Усыновил и почти бракосочетал, обязав жить в «любви и согласии».

Удивительно, что никто не крикнул «горько!».

У Азербайджана теперь два папы: Трамп и Эрдоган.

Могучий турок, конечно, желал остаться единственным и неповторимым, но Трамп его лихо обскакал.

В этой эффектной картине, конечно, не хватало рыдающего за портьерой Путина.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com