Путин рыдает за портьерой
- Александр Невзоров
- 9.08.2025, 13:57
- 1,754
Это архикрупное, катастрофическое поражение РФ.
В Овальном кабинете президента США, Россия была торжественно лишена «родительских прав» и возможностей влияния на тот громадный кусок Южного Кавказа, который всегда считался собственностью Москвы.
Трамп усыновил и Армению и Азербайджан.
Усыновил и почти бракосочетал, обязав жить в «любви и согласии».
Удивительно, что никто не крикнул «горько!».
У Азербайджана теперь два папы: Трамп и Эрдоган.
Могучий турок, конечно, желал остаться единственным и неповторимым, но Трамп его лихо обскакал.
В этой эффектной картине, конечно, не хватало рыдающего за портьерой Путина.
Александр Невзоров, «Телеграм»