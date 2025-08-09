«Видели, наверное, всех зверей, кроме медведей и волков» 9.08.2025, 14:15

В поисках новых впечатлений белорусская пара проходит по 30 км в день

Белорусы Алексей и Анна Кушнеревич из Гомеля часто путешествуют пешком, проходя по 20-30 км в день, готовя еду на костре и ночуя в палатке. При этом в дороге за плечами у них только рюкзаки. Что они берут с собой, отправляясь в путь, и какие места советуют увидеть каждому – сайт smartpress.by узнал у семьи заядлых туристов.

Пешие походы – это шанс попасть туда, где мало кто бывал

Герои с детства привыкли к вылазкам в лес – за грибами, ягодами или даже с отцом на охоту, рассказывает Алексей. Поэтому они решили продолжить эту традицию в своей семье: супруги ходят в походы, сплавляются на байдарках, устраивают велопрогулки. Но пешие путешествия считают самыми атмосферными.

– Когда ты идешь пешком, можно рассмотреть окружающую природу до мелочей: высокие берега рек, величественные ели, бескрайние озера, лесные опушки, усыпанные грибами и черникой. Когда ты едешь на велосипеде или тем более машине – это как пролетать над горами на самолете: ты вроде и увидел горы, но не смог рассмотреть всю их красоту. Кроме того, в Беларуси есть такие места, куда не попасть на машине – например, на болота в Ельне. А самая красивая природа обычно скрыта от людей.

20-30 км в день – обязательный минимум

В пешие путешествия пара влюбилась 5 лет назад. Начинали они с походов выходного дня с пятницы до воскресенья – а теперь устраивают недельные «вылазки».

– Мы не приезжаем на какую-то стоянку и не живем там, как обычно делают туристы. Такой отдых нельзя назвать походом. Мы прокладываем для себя интересные маршруты вдоль рек, озер, лесов – проходим не менее 20-30 км в день, останавливаясь лишь для короткого отдыха и на ночевку.

Туристический сезон супруги открывают ранней весной и заканчивают поздней осенью – ночью может быть всего +2-5℃. Путешествуют в основном вдвоем.

– Не все понимают такой активный вид отдыха, а кто-то даже считает нас немного «ку-ку», – смеется Анна.

С чего начинать тем, кто хочет попробовать пешие походы?

Новичкам лучше начинать с хайкинга (однодневных походов без ночевки) и закладывать в маршрут не более 10-15 км, советует Алексей.

– Придумали заранее кольцевой маршрут – например, от станции электрички через поселок, озеро, лес, а затем вернулись назад по немного другому маршруту к той же станции. Потом уже можно оставаться на ночевки и путешествовать по несколько дней, как мы.

Какие места – самые подходящие и красивые для пеших походов в Беларуси?

Прежде всего, Алексей советует обратить внимание на все национальные парки и заказники. Например, Нарочанский, Браславские озера. Там есть туристические стоянки и экотропы – это упрощает жизнь тем, кто неопытен в пеших походах. Также пару восхитил заказник Красный бор и берега крупных рек, например, Западной Березины, болото Ельня.

– Сейчас мы не просто ходим по туристическим тропам, а зачастую уходим с них. Например, однажды мы обошли все 15 Голубых озер, посетили самый крупный родник в Беларуси (Большой Больцикский). Потом отправились к Сарочанским озерам и обходили 14 водоемов. Затем прошли вдоль реки Вилия до Жодишек и Сморгони. Суммарно у нас вышло примерно 300 км за неделю.

В Ельне Алексей и Анна также не придерживались экологической тропы, а самостоятельно исследовали болота. При этом пешее путешествие началось уже с города Миоры – откуда пара шла пешком около 15 км до начала экотропы.

– Длина экотропы в Ельне составляет всего 1,5 км – для нас это ничто. Поэтому мы исследовали болота самостоятельно, ночевали на озере Черное. Вы бы видели глаза туристов, когда мы выходили к ним на экотропу – они смотрели на нас, как на болотных чудищ. В Ельне мы пробыли 3 дня и прошли в сумме около 20 км. Но по личным наблюдениям, это сопоставимо с 60 км по обычной местности, поскольку идти по болоту очень сложно.

Если же хочется не только насладиться красотой природы, но и увидеть интересные исторические места, можно пройти маршрут под названием «Дорога тишины» – из Ракова в Ивенец и обратно.

– Это квест-маршрут: перед отправлением можно скачать и распечатать паспорт путешественника и ставить в него печати в специальных «домиках» со штампами. Правда, дорога только в одну сторону занимает 40 км – поэтому подойдет такой вариант для опытных путешественников и любителей ночевать в палатках. Либо можно пройти хотя бы часть маршрута, – советует Алексей.

Телефон с оффлайн-картами – главный «проводник»

Подготовка к походу начинается с составления примерного маршрута в приложениях «Яндекс Карты» или «MAPS.ME». Они удобны тем, что работают без интернета: можно заранее скачать карты для оффлайн-навигации.

– Также мы знакомимся с той местностью, куда отправляемся: читаем про нее в сети, чтобы по возможности посетить исторические места.

Чтобы не заблудиться и не остаться без связи, супруги используют телефоны по очереди и только для навигации. А также берут с собой внешний аккумулятор – им же заряжают фонарики.

Все необходимое для похода весит 6 кг и помещается в рюкзак

Пара ходит в так называемые ультралайт походы – их рюкзаки весят не больше 6 кг (для сравнения: стандартный вес походного рюкзака составляет 10-15 кг). Причем не важно, отправляются они на 2 дня или на неделю. В эти 6 кг входят палатка, пуховый спальный мешок, коврик, еда, запасная одежда и бытовые мелочи, например, фонарики, аптечка и даже небольшая косметичка девушки.

– Мы не берем с собой топор, чтобы развести огонь – достаточно складного ножа. Также мы не тащим с собой воду на все дни, а берем бутылку с походным фильтром, который накручивается на горлышко. Воду набираем из колонок и колодцев, если проходим мимо поселков, а также из родников.

Пара всегда отмечает подобные точки в маршруте, чтобы не остаться без воды. Хотя порой приходилось набирать воду из реки или болота – но тогда ее не только прогоняли через фильтр, но и кипятили.

Вместо тушенки – сушеное мясо

Пара никогда не берет в походы тушенку в жестяных банках, а заранее высушивает мясо и овощи. Такие заготовки они варят вместе с макаронами или крупой на костре либо в маленькой походной плите с газовым мини-баллоном. Например, типичное походное блюдо – это говядина с кус-кусом.

– Едим мы полноценно только утром и вечером. А днем перекусываем сухофруктами, орехами, злаковыми батончиками, чтобы не терять время.

Обувь на размер больше – must have для пешего похода

Без правильно подобранной обуви в первый же день ноги покроются мозолями, предупреждает Алексей.

– Обувь должна быть удобная, разношенная и лучше всего – на размер больше, чем вы носите обычно. Во время долгой ходьбы летом ноги отекают – и даже привычные кроссовки станут тесными.

Что касается одежды, то опытные туристы советуют отдавать предпочтение не хлопчатобумажным футболкам и лонгсливам, а синтетическим. Дело в том, что их можно сполоснуть в реке и легко высушить в течение дня – просто повесив на рюкзак.

– На футболки мы надеваем мембранную куртку, если прохладно. На смену берем шорты, еще одну футболку, лонгслив, спальные лосины, а также шлепки и пончо-тент (выглядит он как длинный дождевик). А все, что лежит в рюкзаке, запаковываем в плотные пакеты – если вдруг пойдет ливень, вещи не промокнут.

«Видели, наверное, всех зверей, кроме медведей и волков»

Во время походов пара сталкивалась и с сильной грозой, и с ливнем – это уже не пугает опытных путешественников. Кроме того, по пути они постоянно встречают косуль, лосей, лис, енотов, ежей, змей, перечисляет Алексей.

– Наверное, мы видели уже всех зверей, кроме медведей и волков. Обычно они убегают от нас. Но мы и сами обходим их стороной, поскольку лоси в период гона могут быть агрессивны, а лисы, еноты и ежи – заражены бешенством. А еще мы берем с собой перцовый баллончик и фальшфейер (сигнальную ракету) – на случай неожиданной встречи с медведем.

По ночам к палатке часто приходят мелкие зверушки, рассказывает Анна: было даже, что кто-то пролез под палатку и там настойчиво шуршал несколько часов.

– Мы на это уже не обращаем внимание – равно как и на звуки в ночной тишине. Ведь чего только в лесу не услышишь – если вы не знаете, как «лают» косули во время гона, то можно подумать, что это какое-то ужасное животное, а не милая косуля.

В будущем пара планирует и дальше путешествовать по Беларуси, а также мечтает совершить глобальный поход длиною до 1000 км за пределами родной страны. Куда именно отправиться, семья еще не решила. По словам супругов, им не важна страна, главное – чтобы маршрут дарил ощущение настоящего приключения и стал новым вызовом для бывалых путешественников.

