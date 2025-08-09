закрыть
9 августа 2025, суббота, 14:34
Трамп встретится с новым президентом Польши в Вашингтоне

  • 9.08.2025, 14:20
Трамп встретится с новым президентом Польши в Вашингтоне

Названа дата.

Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Польши Кароля Навроцкого в Вашингтон в начале сентября.

Об этом сообщает Reuters.

«В официальном приветственном письме, доставленном в день инаугурации, президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу 3 сентября 2025 года», - отметил руководитель кабинета польского президента Павел Шефернакер.

Навроцкий, который на этой неделе принял присягу президента Польши, неоднократно подчеркивал важность хороших польско-американских отношений.

Отметим, что это будет уже не первый визит Навроцкого в США за последнее время. Он в начале мая посещал Вашингтон, где встретился с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио во время посещения торжества по случаю Национального дня молитвы в США.

Трамп также 3 июня поздравил новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого с победой и назвал его своим союзником.

