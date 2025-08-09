Минчанка не дождалась маршрутку и решила это так не оставлять

Минчанка не дождалась маршрутку и решила это так не оставлять1
В суде развернулась интересная история.
Не дождавшись маршрутку на остановке, минчанка по суду получила с перевозчика компенсацию морального вреда. Подробности истории с необычным развитием сюжета агентству «Минск-Новости» рассказала юрисконсульт Регионального общества защиты потребителей Анастасия Рудак.
Жительница Минска была проездом в одном из райцентров Витебской области и через мобильное приложение купила билет на маршрутку домой. В назначенное время транспорт не пришел, звонки оператору ситуацию не прояснили. В итоге женщина все же добралась до Минска, но потеряла 25 рублей. Попытки выяснить у частной фирмы-перевозчика причины сбоя результата не дали.
Перевозчик мог бы объяснить ситуацию, например, поломкой маршрутки, извиниться и вернуть деньги, но этого не произошло. Тогда минчанка направила официальную претензию с требованием не только вернуть деньги, но и компенсировать моральный ущерб — 100 рублей, что в четыре раза больше стоимости билета. По ее словам, после неявки маршрутки ей пришлось с багажом искать другой транспорт, что добавило неудобств и стресса. Однако претензия вернулась с отметкой «За невостребованием» — перевозчик проигнорировал попытку завязать общение.
Женщина обратилась за помощью в общество защиты потребителей, и первые судебные слушания завершились в ее пользу — ответчик не явился, суд удовлетворил требования полностью. Однако перевозчик подал заявление на пересмотр, и на повторное заседание пришел водитель. Он представил распечатку с маршрутом движения микроавтобуса в тот день, согласно которому маршрутка якобы подъехала к остановке вовремя.
Но, когда юристы сопоставили представленные координаты с картой, выяснилось: микроавтобус на самом деле проезжал мимо нужной остановки и останавливался в другом месте.
В итоге суд окончательно встал на сторону пассажирки, взыскал с перевозчика все заявленные суммы и расходы общества защиты потребителей. Предложение судьи заключить мировое соглашение было отклонено.