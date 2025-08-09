Интересно, что пьют сегодня в Кремле? 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

9.08.2025, 14:59

3,620

Путин опять пролетел мимо Осло.

Лидеры Армении, Азербайджана и США в Белом доме, куда премьер Пашинян и президент Алиев прибыли по приглашению Трампа, поставили подписи под Меморандумом о намерении подписать мирный договор. По словам Трампа, Армения и Азербайджан, которые воевали 35 лет, договорились возобновить дипломатические отношения и бессрочно прекратить военное противостояние. Обе страны также подписали документ о выходе из Минской группы ОБСЕ, созданной для урегулирования Карабахского конфликта.

Азербайджан получит доступ к своему анклаву - Нахичевани - через транзитную дорогу («Путь Трампа»), проходящую через территорию Армении, при полном уважении суверенитета этой страны. Участок передается американской компании на 99 лет и будет носить пафосное название - «Маршрут Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP). Ни о каком экстерриториальном «Зангезурском коридоре» через Сюникскую область Армении, открытия которого на протяжении нескольких лет требовали от Еревана Баку, Анкара, а также Москва, речи больше не идет.

Кроме того, США сняли запрет на военное сотрудничество с Азербайджаном. Также заявлено о расширении сотрудничества с обеими странами в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта.

Интересно, что пьют сегодня в Кремле в честь подписания этих исторических документов? Шампанское? Или водку, запивая тоску от потери остатков влияния на Южном Кавказе, именуемого ранее Закавказьем?

UPD Алиев предложил выдвинуть Трампа на соискание Нобелевской премии мира. Пашинян - «за». Ранее Трампа выдвинула на эту премию Камбоджа за содействие Трампа в урегулирование ее конфликта с Таиландом.

А Путин-то опять мимо Осло. Пока его ждут только в Гааге.

