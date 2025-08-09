Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется» 6 9.08.2025, 15:09

1,422

Режим Лукашенко ждут новые санкции.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 августа выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси.

В заявлении подчеркивается, что продолжающиеся в Беларуси репрессии «неприемлемы и должны прекратиться». Представительницы властей Евросоюза также призвали Минск «немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии и войти в инклюзивный национальный диалог».

«Разгром продолжающегося гражданского общества должен прекратиться. Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», – говорится в заявлении.

Кая Каллас и Марта Кос заявили, что «полностью солидарны с народом Беларуси» и продолжат «вводить санкции в отношении тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека».

«ЕС будет поддерживать народ Беларуси на его пути к демократии столько, сколько потребуется», – подчеркнули они.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com