9 августа 2025, суббота, 16:07
Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется»

6
  • 9.08.2025, 15:09
  • 1,422
Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется»

Режим Лукашенко ждут новые санкции.

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 августа выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси.

В заявлении подчеркивается, что продолжающиеся в Беларуси репрессии «неприемлемы и должны прекратиться». Представительницы властей Евросоюза также призвали Минск «немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии и войти в инклюзивный национальный диалог».

«Разгром продолжающегося гражданского общества должен прекратиться. Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», – говорится в заявлении.

Кая Каллас и Марта Кос заявили, что «полностью солидарны с народом Беларуси» и продолжат «вводить санкции в отношении тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека».

«ЕС будет поддерживать народ Беларуси на его пути к демократии столько, сколько потребуется», – подчеркнули они.

