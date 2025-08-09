Евросоюз пообещал поддерживать белорусов на пути к демократии «столько, сколько потребуется»6
Режим Лукашенко ждут новые санкции.
Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос 9 августа выступили с совместным заявлением по случаю пятой годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси.
В заявлении подчеркивается, что продолжающиеся в Беларуси репрессии «неприемлемы и должны прекратиться». Представительницы властей Евросоюза также призвали Минск «немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить репрессии и войти в инклюзивный национальный диалог».
«Разгром продолжающегося гражданского общества должен прекратиться. Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», – говорится в заявлении.
Кая Каллас и Марта Кос заявили, что «полностью солидарны с народом Беларуси» и продолжат «вводить санкции в отношении тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека».
«ЕС будет поддерживать народ Беларуси на его пути к демократии столько, сколько потребуется», – подчеркнули они.