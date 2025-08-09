В России уже запаниковали из-за «срыва» встречи Путина и Трампа

В России уже запаниковали из-за «срыва» встречи Путина и Трампа2
- 9.08.2025, 15:16
И придумали оправдание.
В России заявили, что некоторые страны планируют приложить «титанические усилия», чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев, пишет Sky News.
«Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», - написал он в Telegram.
Дмитриев не уточнил, о каких странах идет речь и какие «провокации» они могут предпринять.
Дмитриев в своем посте также процитировал пост Дэна Колдуэлла, бывшего советника Пита Хегсета, в социальной сети, который также заявил о «скоординированных усилиях» по срыву встречи на Аляске.
Как сообщило агентство Reuters в апреле, Колдуэлл был уволен из Пентагона и отправлен в административный отпуск за «несанкционированное раскрытие информации».
«Москва часто пыталась представить себя и США на одной стороне, поскольку отношения между ними изменились с начала второго срока Трампа», - пишет Sky News.