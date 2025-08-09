В России уже запаниковали из-за «срыва» встречи Путина и Трампа 2 9.08.2025, 15:16

4,882

И придумали оправдание.

В России заявили, что некоторые страны планируют приложить «титанические усилия», чтобы сорвать встречу президента США Дональда Трампа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев, пишет Sky News.

«Безусловно, ряд стран, заинтересованных в продолжении конфликта, приложат титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», - написал он в Telegram.

Дмитриев не уточнил, о каких странах идет речь и какие «провокации» они могут предпринять.

Дмитриев в своем посте также процитировал пост Дэна Колдуэлла, бывшего советника Пита Хегсета, в социальной сети, который также заявил о «скоординированных усилиях» по срыву встречи на Аляске.

Как сообщило агентство Reuters в апреле, Колдуэлл был уволен из Пентагона и отправлен в административный отпуск за «несанкционированное раскрытие информации».

«Москва часто пыталась представить себя и США на одной стороне, поскольку отношения между ними изменились с начала второго срока Трампа», - пишет Sky News.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com