Ученые рассказали, какое масло снижает холестерин

2,232

Оно является одним из основных продуктов средиземноморской диеты.

Исследования показали, что оливковое масло может способствовать здоровью сердечно-сосудистой системы, благодаря содержащимися в нем мононенасыщенными жирами, полезными для сердца.

Но, как отметила диетолог Мэнди Энрайт, есть и другой компонент оливкового масла, который также может играть важную роль для сердца: полифенолы, пишет Eatingwell.

Полифенолы - мощные растительные соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Ученые из Греции решили подробнее изучить полифенолы в оливковом масле первого отжима.

Исследователи обнаружили, что группа, которая принимала оливковое масло с высоким содержанием фенолов, показала значительное улучшение общего уровня холестерина в крови по сравнению с группой, которая принимала оливковое масло с низким содержанием фенолов в высоких дозах.

Важно отметить, что в этом исследовании использовалось оливковое масло первого отжима, а не обычное, которое имеет более светлый цвет и вкус.

Издание отметило, что оливковое масло является одним из основных продуктов средиземноморской диеты. Оно поддерживает общее состояние здоровья и снижает риск некоторых заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Исследования также показывают, что оно может снизить риск смерти от деменции.

