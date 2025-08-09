Служба внешней разведки Украины: Бюджет РФ трещит по швам 2 9.08.2025, 15:29

1,652

Дефицит уже в несколько раз превышает прогнозы.

В январе-июле 2025 года дефицит федерального бюджета России вырос до шестидесяти одного миллиарда долларов (2,2 % ВВП) - почти в четыре раза больше, чем было запланировано (14,66 млрд. долларов).

Об этом сообщает пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Как сообщает разведка, после апрельских изменений правительство ожидало дефицит в сорок семь миллиардов четыреста долларов, но фактические показатели превысили даже этот прогноз.

Падение нефтяных и газовых доходов на 18,5 % - до 69 млрд. долларов - стало следствием одновременного укрепления рубля и снижения мировых цен на нефть.

Кроме того, бюджетный план доходов не был выполнен: среднегодовой курс рубля составил 85,9 за доллар, что значительно крепче заложенных в бюджет 94,3 доллара.

Расходы правительства за семь месяцев выросли на 20,8 %, до 314,9 млрд. долларов.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 14 %, до 185 млрд. долларов, однако этого оказалось недостаточно для компенсации потерь от экспорта энергоресурсов.

По итогам года дефицит федерального бюджета может достичь 75 миллиардов долларов.

Официальный прогноз роста ВВП России пересмотрен вниз - с 2,5 % до 0,5-1 %. Эти показатели свидетельствуют о существенных экономических вызовах, стоящих перед страной в условиях санкций и нестабильности на мировых рынках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com