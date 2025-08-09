закрыть
В Беларуси привезли новый китайский седан Avatr

1
  • 9.08.2025, 15:45
В Беларуси привезли новый китайский седан Avatr

Раскрыта его цена.

Модельный ряд Avatr в Беларуси пополнится новым седаном с индексом 06. О старте официальных продаж и стоимости новинки объявил дистрибьютор марки — ООО «Автовельт».

Электрический Avatr 06 разработан совместно с Changan, Huawei и CATL. Модель предложена в двух конфигурациях: полностью электрической (EV) и с увеличенным за счёт гибридной установки запасом хода (EREV).

Стоимость новинки для нашего рынка начинается от 109 800 рублей (в перерасчёте примерно 36 720 долларов).

