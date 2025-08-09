Что происходит в Грузии? 9.08.2025, 15:55

Грузинское гражданское общество активное и решительное.

Правящая партия «Грузинская мечта» усилила давление на оппозицию — аресты, репрессивные законы, подрыв демократических институтов. На первый взгляд, власть укрепляет позиции, однако протестное движение не исчезло.

Более 250 дней подряд на проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются акции — рекорд в современной истории страны, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Каждая новая волна недовольства в последние годы оказывалась сильнее предыдущей. Крупнейшие протесты разгорелись в 2023 году из-за «закона об иностранных агентах», усилились после отказа от курса на ЕС и спорных парламентских выборов 2024-го. Сейчас митинги временно утихли, но недовольство не исчезло. Проблема — отсутствие доверенных оппозиционных лидеров и четкой политической стратегии.

Репрессии лишь усиливают общественный гнев. Возмущение вызывают трагические происшествия, коррупция и жестокость полиции. Символами сопротивления стали политзаключенные, отказывающиеся просить о помиловании. Среди них — актер Андро Чичинадзе и активист Онисэ Цхададзе, потерявший родителя в заключении.

Журналист Мзия Амаглобели получила два года тюрьмы за мелкий инцидент, а учителю-активисту назначили принудительную психиатрическую экспертизу, что вызвало параллели с советскими репрессиями.

В то же время в августе был оправдан и освобожден врач-активист Георгий Ахобадзе, ранее обвиненный в хранении наркотиков.

Опросы показывают, что даже 40% сторонников правящей партии хотят освобождения политзаключенных. У «Грузинской мечты» нет мощного репрессивного аппарата, как в России или Беларуси, а грузинское гражданское общество остается активным и решительным.

Эксперты считают, что именно это упорное сопротивление способно привести к демократическим переменам. Запад, в свою очередь, должен усилить давление, включая санкции против всех участников репрессий.

