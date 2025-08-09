TIME: Как на самом деле работают алгоритмы соцсетей 9.08.2025, 16:02

Они устроены проще, чем кажется.

Секретные алгоритмы Facebook, TikTok и X (Twitter) устроены куда проще, чем кажется. Недавние утечки документов и кода показали: все они используют одну и ту же математическую формулу — «взвешенную сумму вероятностей вовлечения», пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Суть такова, инженеры присваивают каждому действию пользователя (лайк, комментарий, репост, просмотр и т.д.) определенное количество баллов. Алгоритм оценивает вероятность, с которой конкретный пользователь совершит каждое действие с конкретным постом, умножает эту вероятность на «цену» действия и складывает результаты. Чем выше итоговый балл, тем выше пост поднимается в ленте.

Например, комментарий может стоить 30 баллов, а лайк — всего 1. Если вы с большей вероятностью прокомментируете спорный пост, чем поставите лайк милой фотографии щенка, спорный контент окажется выше в вашей ленте. Алгоритм «понимает», что такой контент удерживает внимание.

TikTok использует почти ту же схему, только добавляет время просмотра: чем дольше вы смотрите ролик, тем выше его оценка. Даже повторный просмотр «из раздражения» повышает рейтинг нежелательного видео. X (Twitter), исходя из опубликованного в 2023 году кода, также ранжирует посты по взвешенной сумме ожидаемых взаимодействий.

Вывод прост, соцсети сами выбирают «вес» действий, но именно ваши привычки формируют вероятности. Каждое взаимодействие — даже негативное — сигнал алгоритму «покажи мне больше такого». Чтобы очистить ленту, нужно осознанно избегать кликов, комментариев и долгого просмотра нежелательного контента.

