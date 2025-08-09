В Лондоне сегодня состоится встреча советников Украины и партнеров
- 9.08.2025, 16:20
Ее возглавит вице-президент США.
Сегодня, 9 августа, в Британии состоится встреча советников по вопросам безопасности с участием делегаций Соединенных Штатов, Украины и стран Европы, сообщает Sky News.
Саммит возглавят министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Спикер британского премьера подчеркнул, что Кир Стармер и президент Украины во время сегодняшнего разговора подтвердили, что с нетерпением ждут встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и Соединенных Штатов.
- Это будет жизненно важный форум для обсуждения прогресса в обеспечении справедливого и прочного мира (в Украине - ред.), - добавил он.