«Лукашенко уже не выздоровеет, как бы ни старались врачи» 2 9.08.2025, 16:31

Режим готовится к смерти диктатора.

Режим готовится к смерти Лукашенко.Это отобразится в законе о военном положении.

Читатели сайта Charter97.org остро высказались об этом в комментариях. Приводим некоторые из них:

«Вся Беларусь, да и не только, в ожидании праздника — когда же оно подохнет».

«Всё хоронят и хоронят маньяка Лукашенко, а маньяк Лукашенко живёт и никак не подохнет».

«Походу гонка на лафетах началась! Шкловская мразь и Кадыров уже готовы попасть в ад! Путину приготовиться!?»

«А как не готовиться, если он уже похож на живой труп».

«Лука уже не выздоровеет, как бы ни старались врачи».

«Когда сдохнет Лукашенко, то военное положение придется вводить из-за штурма белорусами магазинов с шампанским».

