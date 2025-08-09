закрыть
Зеленский: Сдвигов в позиции российской стороны нет

  • 9.08.2025, 16:40
  • 1,736
Зеленский: Сдвигов в позиции российской стороны нет
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Москва пытается навязать свои «идеи».

Украина не видит сдвигов в позиции российской стороны. Москва навязывает идею «обмена» украинскими территориями без каких-либо гарантий.

Соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал в Telegram после разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Зеленский отметил, что в эти дни активность дипломатии сверхвысокая. Впрочем, сдвигов в российской позиции нет.

- Россияне так же не хотят прекращать убийства, так же инвестируют в войну и так же навязывают идею «обмена» украинской территории на украинскую территорию с последствиями, которые не гарантируют ничего, кроме более удобных позиций для россиян для возобновления войны, - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что все шаги должны приближать к завершению войны, а не к ее реконфигурации, а совместные с партнерами решения должны работать на общую безопасность.

- Обсудили также с Метте нашу работу ради вступления в Евросоюз, результаты на этом пути Украины и Молдовы. Одинаково видим необходимость справедливого подхода и выполнения обязательств как для Украины, так и для Молдовы вместе, - добавил украинский президент.

