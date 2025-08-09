закрыть
9 августа 2025, суббота
В ЕС сделали заявление о праве Украины на суверенные решения на переговорах с РФ

Евросоюз будет их поддерживать.

Украина на переговорах с РФ может принимать независимые суверенные решения. Европейский Союз будет их поддерживать.

Об этом заявила спикер Еврокомиссии Арианна Подеста в комментарии, который есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, что сегодня представители Британии, Европы, Украина и США встретятся в Лондоне, чтобы согласовать позиции перед саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина по миру в Украине.

Подеста сообщила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен контактировала с лидерами ЕС в рамках подготовки сегодняшней встречи представителей в Британии. Кроме того, она будет поддерживать с ними постоянный контакт и по итогам встречи.

Также Арианна Подеста сделала заявление по поводу суверенных решений Украины на переговорах с Россией.

- ЕС продолжает поддерживать мирные переговоры по прекращению агрессивной войны России, с участием Украины, в ходе которых Украина может принимать независимые суверенные решения, которые ЕС будет поддерживать, - сказала она.

