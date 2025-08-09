«Поддержка белорусского народа остается непоколебимой» 9.08.2025, 17:11

Мировые лидеры, организации и правительства сделали заявления по случаю пятой годовщины протестов в Беларуси.

К пятилетию протестов в Беларуси ряд международных организаций и мировых лидеров сделали заявления, в которых поддерживают демократические перемены в Беларуси и осуждают систематические нарушения режимом прав человека в Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Глава европейской дипломатии: репрессии в Беларуси неприемлемы и должны быть прекращены

Немедленно освободить всех политзаключенных, прекратить репрессии и начать инклюзивный национальный диалог призвала белорусские власти глава европейской дипломатии Кая Каллас по случаю 9 августа.

«Беларусь также должна прекратить поддержку незаконной войны России против Украины», - подчеркнула она.

Каллас заявила о солидарности с белорусским народом и сообщила, что с 2020-го года ЕС выделил 170 млн евро на поддержку белорусского гражданского общества, независимых СМИ и жертв репрессий.

ЕС продолжит поддерживать белорусский народ на его пути к демократии столько, сколько потребуется, и вводит санкции против тех, кто подавляет демократию и нарушает права человека, подчеркнула представитель ЕС.

Глава МИД Литвы: Лукашенко постепенно продал белорусский суверенитет России

События 9 августа 2020 года были «монументальным гражданским пробуждением», которое чуть не свергло режим Лукашенко и напоминает о демократической Беларуси, которая борется сейчас под тоталитарным правлением, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По его словам, государственная пропаганда рисует Лукашенко геополитическим «гением». В реальном мире, считает глава литовской дипломатии, Лукашенко «постепенно продал белорусский суверенитет России, включая критически важную инфраструктуру и вооруженные силы».

Член Хельсинкской комиссии США, спецпредставитель по ОБСЕ по политзаключенным Стив Коэн выступил с заявлением, в котором приветствовал недавнее освобождение группы политзаключенных и отметил, что их общее количество практически не изменилось.

Коэн призвал Минск немедленно освободить всех политзаключенных и прекратить использование судебной системы в качестве инструмента репрессий.

Глава МИД Эстонии: надежда на демократическую Беларусь не потеряна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отметил, что за последние годы мир увидел истинное лицо режима Лукашенко, который продолжает поддерживать жестокую, агрессивную войну России против Украины, одновременно используя миграционное давление на Европу в качестве оружия.

В то же время, по мнению Цахкны, надежда на демократическую Беларусь не потеряна, а поддержка белорусских демократических сил Эстонией остается непоколебимой. Белорусы должны быть освобождены от страха и репрессий, а их страна должна стать частью семьи демократических европейских наций.

Партия европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте подчеркнула, что отважный народ Беларуси продолжает бороться за лучшее будущее, в котором демократия и права человека заменят диктатуру и террор.

Грузинский депутат Элене Хоштария отметила, что массовое противостояние режиму укрепило белорусское национальное самосознание-необходимое условие освобождения Беларуси.

- Мы, грузины и белорусы, являемся жертвами Российской империи и вместе боремся за освобождение от ее гнета, — заявила она.

Министерство иностранных дел Австрии подчеркнуло, что пять лет назад белорусам было отказано в демократическом избирательном праве, и также призвало освободить политзаключенных.

Как отметил МИД Латвии, пять лет назад белорусский народ «смело и четко выразил поддержку демократии, свободе и независимости». Граждане «столкнулись с репрессиями и неуважением к правам человека, многие были заключены в тюрьму». «Латвия поддерживает народ Беларуси на пути к демократии и требует немедленного освобождения всех политзаключенных», — говорится в заявлении.

Председатель Еврокомиссии: когда наступит момент демократического перехода, Европейский союз будет готов

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в соцсети Х, что «пять лет после сфальсифицированных «выборов» в Беларуси наша поддержка белорусского народа остается непоколебимой».

«Мы не остановимся, пока каждый политзаключенный не будет освобожден. Пока не будут осуществлены демократические устремления белорусского народа», подчеркивает председатель Еврокомиссии.

По ее словам, когда наступит момент демократического перехода, Европейский союз будет готов.

«Мы остаемся верными своему обещанию мобилизовать пакет поддержки в размере 3 миллиардов евро для демократической Беларуси. Сегодня я выражаю всю свою поддержку и солидарность всем белорусам. Скорее бы настал день, когда ваши надежды на свободное и демократическое будущее наконец-то осуществятся».

Европарламент: усиление контроля России над Беларусью представляет серьезную угрозу для региональной безопасности

Делегация Европейского парламента выступила с заявлением, приуроченным пятилетию событий в Беларуси.

В ней отмечается, что 9 августа 2020 года белорусскому народу отказали в праве на демократический выбор президента, так как результаты выборов были сфальсифицированы, а следующие после этого пять лет ознаменовались усилением зависимости режим Лукашенко от Кремля, беспощадным контролем над всеми аспектами общественной жизни и ликвидацией демократических институтов.

«Усиление контроля России над Беларусью представляет серьезную угрозу для региональной безопасности и суверенитета Беларуси. [... Это углубление зависимости значительно ослабило независимость Беларуси, фактически превратило ее в государство-сателлит Российской Федерации. Мы решительно выступаем против любого внешнего вмешательства в дела Беларуси и подтверждаем, что будущее Беларуси должен определять исключительно ее народ», — отмечается в заявлении.

Депутаты Европарламента призвали Евросоюз «поддерживать и усиливать давление на режим целенаправленными санкциями».

«Мы остаемся неизменными в своей приверженности демократическому и европейскому будущему для Беларуси. С этой целью мы будем продолжать тесно сотрудничать с демократическими силами Беларуси, гражданским обществом и международными партнерами, чтобы поддержать мирный переход, основанный на демократии, верховенстве закона и уважении прав человека. Это включает в себя постоянную политическую, финансовую и техническую поддержку независимых СМИ, правозащитников и демократических деятелей — как в изгнании, так и тех, кто работает под угрозой внутри страны», — отмечается в заявлении.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО: мы чествуем необычайную стойкость белорусского народа

«Сегодня мы чествуем необычайную стойкость и решимость белорусского народа и его представителей в изгнании, которые продолжают готовиться к демократическим преобразованиям, поддерживать Украину в ее борьбе против агрессии России и соучастия белорусского режима, а также выступать за будущее своей страны в составе европейской семьи», — такое заявление сделал президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло по случаю пятой годовщины «выборов» 2020-го года в Беларуси.

Перестрелло подчеркнул, что пять лет назад белорусский народ протестовал против фальсификации выборов и столкнулся с жестокими репрессиям, но эти события инициировали и борьбу за свободу.

«Многие политзаключенные по-прежнему находятся за решеткой и мы призываем к их немедленному освобождению, - отметил Перестрелло.

Германия и Польша призвали освободить всех политзаключенных в Беларуси

- В Беларуси за решеткой по-прежнему находятся политзаключенные - через пять лет после сфальсифицированных «выборов». Они были жестоко наказаны за то, что выступали в поддержку свободы, демократии и прав человека», — отмечается в сообщении МИД Германии.

МИД Польши, «руководствуясь идеалами свободы и солидарности», «подтверждает свою поддержку всех граждан Беларуси, стремящихся к восстановлению верховенства права, демократии и уважения прав человека на своей родине».

Варшава призвала белорусские власти «вернуться к выполнению обязательств, взятых в связи с членством в ООН и ОБСЕ, и освободить всех узников совести, в том числе Анджея Почобута».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com